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الرياضة

بوجبا.. «الثانية إيجابية»

بوجبا.. «الثانية إيجابية»
6 أكتوبر 2023 19:12

 
روما (أ ف ب)

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أكّد فحص العينة «ب» التي طلبها الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مستويات مرتفعة من هرمون التستسوستيرون، بحسب ما ذكر مصدر قريب من الملف لوكلة فرانس برس، مؤكداً معلومات نشرتها الصحف الإيطالية.
ويواجه لاعب الوسط البالغ 30 عاماً المتوّج بلقب مونديال 2018، والموقوف عن اللعب احتياطياً منذ 11 سبتمبر الماضي، عقوبة الإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد، كما يمكن تخفيض العقوبة لبضعة أشهر، بحال تعاطي المادة «خارج فترة المسابقات وعدم ارتباطها برفع أدائه».
وسقط بوجبا (91 مباراة دولية) الذي غاب عن غالبية موسم 2022-2023، واكتفى بخوض 10 مباريات فقط بسبب الإصابات، في فحص المنشطات الذي خضع له بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري والتي لم يشارك فيها في 20 أغسطس.
ورغم أنه بقي على مقاعد البدلاء ولم يشارك في اللقاء، كان بوجبا أحد الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي للخضوع للاختبار.
وفي هذه الحالة، تمكن للاعب من طلب تحليل مضاد للتأكد من عدم وجود أخطاء في العينة، أثبت الخميس تعاطيه المادة المحظورة.
ولتبرير هذه المخالفة، أفاد المقربون من اللاعب الشهر الماضي، أن التستوستيرون يأتي من مكمّل غذائي وصفه طبيب استشاره في الولايات المتحدة.
ومنذ إعلان تعاطيه منشطات، لم يتدرب بوجبا مع يوفنتوس تورينو، العائد إليه في يوليو 2022، بعد ستة مواسم مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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بول بوجبا
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