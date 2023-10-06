«الاختبار القوي» ينتظر «ثنائي الصدارة» في «دوري 21»



معتصم عبدالله (دبي)



تتركز الأنظار في الجولة الخامسة من «دوري المحترفين تحت 21 عاماً»، على مواجهتي «ثنائي الصدارة» العين وشباب الأهلي أمام ضيفهما النصر والجزيرة، وتنطلق الجولة مساء السبت بمباريات الوحدة وبني ياس، حتا واتحاد كلباء، خورفكان والبطائح، وتتواصل الأحد بمباراتي «الفرسان» أمام «فخر أبوظبي»، وعجمان والوصل، وتختتم الاثنين بمباراتي «الزعيم» أمام ضيفه «العميد»، والشارقة مع الإمارات.

وفرض شباب «الزعيم» و«الفرسان» الأفضلية في صراع «الصدارة المشتركة» في «دوري تحت 21 عاماً»، برصيد 10 نقاط لكل منهما، بنهاية مباريات «الجولة الرابعة».

وتشهد انطلاقة الجولة اليوم، مواجهات حماسية، أبزرها مباراة الوحدة «السادس» برصيد 7 نقاط، أمام ضيفه بني ياس «العاشر»، وله ثلاث نقاط، من فوزه في الجولة الماضية على الإمارات 3-1، ويستضيف حتا صاحب المركز قبل الأخير برصيد نقطتين، ضيفه اتحاد كلباء الرابع، وله ثماني نقاط، على استاد حمدان بن راشد، فيما يواجه خورفكان «الثامن» بـ 4 نقاط، البطائح الأخير من دون رصيد على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وتسبق مباريات الجولة الخامسة التوقف الثاني في مشوار الدوري بداعي «أيام الفيفا»، قبل استئناف المنافسة بمباريات الجولة السادسة 28 أكتوبر الجاري.

مباريات السبت



الوحدة – بني ياس 17:20

حتا – اتحاد كلباء 17:20

خورفكان – البطائح 17:20

مباريات الأحد

عجمان – الوصل 17:20

شباب الأهلي – الجزيرة 17:20

مباريات الاثنين

الشارقة – الإمارات 17:20

العين – النصر 17:20