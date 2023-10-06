بواتينج يضع «البايرن» في «ورطة»



ميونيخ (د ب أ)



علمت وكالة الأنباء الألمانية، أنه من غير المتوقع أن يوقع جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم السابق، على عقد جديد مع حامل لقب الدوري الألماني «البوندسليجا».

ووفقاً لتقارير إعلامية، فإن القرار النهائي بشأن اللاعب لم يتخذ حتى الآن، ويبحث بايرن ميونيخ عن مدافع رابع ليكون احتياطياً، وسط مخاوف الإصابات الخاصة بماتياس دي ليخت، ودايوت أوباميكانو.

ولعب بوايتنج «35 عاماً» لبايرن ميونيخ في الفترة من 2011 إلى 2021، وفاز بكل الألقاب الممكنة معه، بما في ذلك الفوز ب «الثلاثية» مرتين في 2013 و2020، وانتهى عقد بوايتنج، الفائز بكأس العالم 2014، مع فريق ليون الفرنسي الذي لعب له لمدة موسمين.

وبدأ بوايتنج التدرب مع بايرن يوم الأحد الماضي، وهو لاعب حر حالياً، ويمكن التعاقد معه خارج فترة الانتقالات.

في العام الماضي، أدين بواتينج بالاعتداء والإهانة عقب تعديه على صديقته السابقة خلال أجازة بالكاريبي، وتم فرض 120 غرامة يومية على اللاعب تقدر ب10 آلاف يورو «10650 دولاراً وقتها» بإجمالي 2. 1 مليون يورو.

ولكن وفي وقت سابق من هذا الشهر، ألغت محكمة الاستئناف في بافاريا الحكم، وأعادت القضية لمحكمة درجة أدنى لاتخاذ إجراءات جديدة، وقبلت محكمة ولاية بافاريا العليا الاستئنافات المقدمة من بواتينج، الذي زعم أنه تعرض للتحيز ضده من جانب القاضي والادعاء العام الذي طالب بإدانة اللاعب بجريمة أخرى تتعلق بالإيذاء الجسدي الشديد وتوقيع عقوبة أشد.