المرموم تستضيف «دراجات السيدات»



دبي (الاتحاد)



تنطلق النسخة الرابعة من «سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات» صباح السبت، والذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، واتحاد الدراجات الهوائية، وتنظمه شركة «فت جروب»، تحت رعاية «دي بي ورلد»، بمضمار القدرة للدراجات في محمية المرموم الطبيعية.

ويقام السباق ضمن ثلاث فئات، هي الفئة المفتوحة وفئة المواطنات وفئة الفرق التي تشمل فرق الأندية والفرق المجتمعية والمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والمؤسسات التعليمية، وتتاح المشاركة في السباق للنساء من 15 عاماً فما فوق، ويتضمن التنافس في ثلاث مسافات هي 70 كيلومتراً للمحترفات، و40 كيلومتراً للهواة، والمسافة الجديدة التي تم إضافتها للسباق، 15 كيلومتراً للمبتدئات والمشاركات الأصغر سناً الذين تتراوح أعمارهن ما بين 15 إلى 24 عاماً.

وتمنح جوائز للفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فئة، كما تحصل جميع المتسابقات اللاتي ينهين السباق على ميداليات متميزة مصممة بشكل فريد، والحصول على قمصان مصمم بألوان علم الإمارات، وهي مبادرة جديدة للسباق تقدم على غرار مسابقات الدراجات الهوائية الدولية، ويشهد الحدث تنظيم قرية السباق التي تتضمن أنشطة ممتعة لجميع أفراد العائلة، وتتواجد الحافلة الوردية التي ستوفر فحوصات للسيدات، وتقدم لهم المعلومات والنصائح الطبية.

وقال سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي: «يعد السباق في محمية المرموم إضافة متميزة على قائمة الفعاليات الرياضية السنوية للمجلس، ويسهم في التنوع الذي نسعى لتحقيقه، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات، خاصة فئة السيدات حيث تحظى الرياضة النسائية باهتمام كبير ورعاية دائمة من المجلس الذي يحرص على تنظيم الفعاليات الرياضية الجديدة والمتنوعة على مدار العام».

وأضاف:«يسهم السباق في تحقيق أهداف المجلس الاستراتيجية في تمكين المرأة وتعزيز ممارستها للرياضة، وتطوير مواهب السيدات في هذه الرياضة المتكاملة، من خلال إطلاق المبادرات والبرامج المتخصصة، وتنظيم منافسات مستمرة في مختلف مضامير الدراجات الهوائية التي تنتشر في معظم مناطق دبي، وفي مقدمتها مضمار القدرة في محمية المرموم، التي تقع ضمن أرياف وبراري دبي الجميلة ذات الطبيعة الساحرة».

وقالت روث ديكنسون مدير البطولة: «تشهد رياضة الدراجات الهوائية النسائية في الإمارات بشكل عام ودبي تحديداً تنامياً سريعاً وتحظى بشعبية كبيرة بين السيدات، ويعود الفضل بذلك إلى وجود العديد من المنشآت الرياضية الممتازة، وسهولة الوصول إلى مضامير الدراجات الهوائية في مختلف أنحاء دبي، الأمر الذي يشجع النساء والفتيات على ممارسة الرياضة في بيئة آمنة، ونسعى لتشجيع النساء والفتيات من مختلف القدرات البدنية للمشاركة في السباق، ويهدف هذا الحدث إلى لنشر ثقافة ممارسة النشاط البدني لحياة أكثر صحة ونشاط».

قال نبيل قائد، نائب الرئيس التنفيذي، الدعم المؤسسي، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: «يسعدنا استضافة النسخة الرابعة من سباق دي بي ورلد للدراجات الهوائية للسيدات، والذي يعكس التزامنا بدعم صحة المرأة وتعزيز مفهوم نمط الحياة الصحي والنشط في مجتمعنا».