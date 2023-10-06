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اتحاد كلباء يعبر حتا

اتحاد كلباء يعبر حتا
6 أكتوبر 2023 20:02

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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واصل اتحاد كلباء عروضه الإيجابية، وحقق انتصاره الثاني على التوالي، بعد فوزه على حتا 2-1، في اللقاء الذي أقيم باستاد كلباء، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين». 
وبلغ «النمور» النقطة السابعة محصلة التفوق على عجمان وحتا، والتعادل مع البطائح، والخسارة أمام الشارقة والجزيرة، فيما ظل رصيد «الإعصار» خالياً من النقاط، بخسارته الخامسة على التوالي.
ونجح «النمور» في حسم اللقاء بهدفين في الشوط الأول، أحرزهما السلوفيني أندريس فورمبيرج في الدقيقة 22، والإيطالي دانيال بيسا في الدقيقة 46 من ضربة جزاء، 
وقلص حتا النتيجة بهدف وليد رشوق في الدقيقة 58.

 

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
حتا
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