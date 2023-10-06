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الرياضة

البطائح يكسب خورفكان بـ «ثلاثية»

البطائح يكسب خورفكان بـ «ثلاثية»
6 أكتوبر 2023 20:04

 
علي معالي (الشارقة)

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فاز البطائح على خورفكان 3-1، في «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وأقيمت المباراة باستاد خالد بن محمد بالشارقة، ليصل «الراقي» إلى 7 نقاط، وتوقف رصيد «النسور» عند 4 نقاط، سجل أهداف البطائح، ألفارو دي أوليفيرا في الدقيقة 41 من ضربة جزاء، ومحمد راشد في الدقيقة 59، وأناتولي أبانج في الدقيقة 64، وأحرز هدف «النسور»، لورينسي في الدقيقة 43.
انحصر اللعب في منطقة الوسط، ولم تظهر خلال النصف الأول من الشوط الأول أي خطورة حقيقية على المرميين، ولعب كل فريق بطريقة مختلفة، حيث اعتمد «الراقي» على خطة 4- 4- 2، و«النسور» على 4- 3- 3، وفرض المدربان رقابة على مصادر القوة، أناتولي وسيكو بابا ودي أوليفيرا في البطائح، وفي المقابل لم تظهر المساحات أمام لورينسي وتياجو في خورفكان، وجاءت أخطر الفرص لمصلحة خورفكان في الدقيقة 25 عن طريق أولريش ميليكي أنقذها حارس ودفاع خورفكان.
وفي الدقيقة 41 يتقدم البطائح بالهدف الأول من ضربة جزاء، ترجمها ألفارو دي أوليفيرا، بعد عرقلة للمهاجم الكاميروني أناتولي داخل المنطقة، لم يتوان الحكم في احتسابها ، ويرد «النسور» سريعاً عن طريق لورينسي في الدقيقة 43، بعد خطأ من الحارس إبراهيم عيسى.
وفي الشوط الثاني، تقدم البطائح التقدم بالهدف الثاني بتوقيع محمد راشد في الدقيقة 59، بعد أن تصدى ديدا حارس «النسور» للكرة أكثر من مرة، وفي الدقيقة 64 يؤكد البطائح تفوقه بالهدف الثالث الذي أحرزه أناتولي أبانج، حاول رادوي الحفاظ على حيوية فريقه بإجراء تغييرات عدة ونجح الفريق في خطف 3 نقاط مهمة أمام منافس مباشر.

 

دوري أدنوك للمحترفين
البطائح
خورفكان
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