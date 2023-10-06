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الرياضة

منتخبنا يواجه مصر وأميركا وإيطاليا في «مونديال الشاطئية»

منتخبنا يواجه مصر وأميركا وإيطاليا في «مونديال الشاطئية»
6 أكتوبر 2023 20:09

 
رضا سليم (دبي) 

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أسفرت قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، والتي تستضيفها دبي من 15 إلى 25 فبراير المقبل، عن وقوع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى مع مصر وأميركا وإيطاليا، فيما تضم الثانية، إسبانيا وإيران وتاهيتي والأرجنتين، والثالثة، السنغال وبيلاروسيا وكولومبيا واليابان، والرابعة، البرازيل وعُمان والبرتغال والمكسيك.
وحضر احتفالية مراسم القرعة التي جرت في مكتبة محمد بن راشد بدبي، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية، في الهيئة العامة للرياضة، ومحمد عبدالله بن هزام الظاهري، عضو اللجنة المنظمة مدير البطولة، وجوان كوسكو، رئيس اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في «الفيفا»، وجايمى يارزا، مدير بطولات كرة القدم الشاطئية في «الفيفا»، وعدد من الشخصيات الرياضة، ومدربو المنتخبات المشاركة في الحدث العالمي، وقام بإجراء القرعة جايمي يارزا، وبخيت سعد لاعب منتخبنا السابق، والدولي الفرنسي السابق كريستيان كاريمبو.
وبث الحفل فيديو يتحدث فيه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم أمام الحضور، قال فيه: «إنه من الرائع رؤية البطولة في نسختها الـ 12 تعود إلى دبي مرة أخرى، وأشكر حكومة الإمارات، وكل من يسهم في تنظيم الحدث، ومن المؤكد أن منتخب الإمارات يتطلع إلى الظهور بشكل مميز في البطولة، وسط مشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات، منها العديد حقق نتائج بارزة وتُوج باللقب، ونتوقع أن تحمل «نسخة الإمارات» الكثير من الإثارة، وأن يرتفع معدل الأهداف عن 9 أهداف في المباراة الواحدة».
وقال محمد عبدالله بن هزام الظاهري: «سعداء بالتواجد في هذا الصرح الكبير، بمكتبة محمد بن راشد، ونحن على ثقة أن النسخة ستكون ناجحة بكل المقاييس، لأن الإمارات دائماً ترفع شعار النجاح والتميز، ونرحب بكم في الإمارات واحدة الأمان والسلام والتسامح، والطاقة الإيجابية التي تحفز على العطاء، ومنذ فوز الإمارات بملف البطولة، عملت اللجان بكل طاقتها، من أجل تجهيز كافة المرافق الخاصة بالبطولة، ونشكر الشركاء الاتحاد الدولي لكرة القدم، ومجلس دبي الرياضي على دعمهم وثقتهم لإنجاح الحدث.

 

الإمارات
دبي
الكرة الشاطئية
الفيفا
محمد بن هزام الظاهري
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