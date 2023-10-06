نابولي يهدد بمقاضاة «دمية أوسيمين»



روما (أ ف ب)



هدد نادي نابولي بطل الدوري الإيطالي، باتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة ألعاب إيطالية، تستعد لتسويق دمية مستوحاة من مهاجمه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين بقميص النادي الجنوبي.

وقال نابولي «هذا منتج غير رسمي، ولم يتم ترخيص إنتاجه بأي شكل من الأشكال من قبل النادي».

وأضاف «ولذلك اتخذ النادي إجراءات لحماية مصالحه»، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وصممت شركة «دجوكي بريتسيوزي» التي تقوم بتسويق مجموعة شهيرة من الدمى ودمى الأطفال، «شيتشوبيلو بومبر» (المهاجم السمين باللغة الإيطالية)، دون استخدام اسم أوسيمين أو الإشارة صراحةً إلى نابولي.

لكنها تحمل مثل أوسيمين، قناعاً واقيًا وقميصًا أزرق سماوياً مختوماً بالرقم 9، مثل هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

ولم ترد شركة «دجوكي بريتسيوزي» التي اتصلت بها وكالة فرانس برس حتى الآن.

وكان مؤسس ورئيس الشركة إنريكو بريتسيوزي من 2003 إلى 2021 مساهماً بأغلبية الأسهم ورئيساً لنادي جنوى العائد الى دوري النخبة هذا الموسم.

وأوضحت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» أن دجوكي بريتسيوزي قام في الماضي بتسويق جهاز «شيتشوبيلو دي 10إس» (Cicciobello D1OS) الذي يذكر بفضول النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، أسطورة نابولي.

وكان روبرتو كاليندا، وكيل أعمال أوسيمهن، هدد نابولي في نهاية سبتمبر باتخاذ إجراءات قانونية لنشره مقطع فيديو على حسابه على «تيك توك» يسخر من الدولي النيجيري بعد إهداره لركلة جزاء في الدقيقة 72 في المباراة ضد بولونيا «0-0»، ضمن المرحلة الخامسة للدوري الإيطالي.

وتم حذف الفيديو بسرعة من حساب نابولي على «تيمك توك»، حيث قال النادي إنه لا يريد «إيذاء أوسيمين أو السخرية منه»، ثم أعلن اللاعب بعدها حبه لناديه والمدينة.