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الرياضة

شرودر: لست قلقاً من ارتفاع «سقف التوقعات»

شرودر: لست قلقاً من ارتفاع «سقف التوقعات»
6 أكتوبر 2023 21:18

 
دبي (الاتحاد)

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أكد الهولندي ألفريد شرودر، المدير الفني للعين، أن قيادة فريق بحجم العين تجعل المدرب معتاداً على الضغوط، لأن الأندية الكبيرة مطالبة بالفوز في كل المباريات، وقال «مطالبون بالتركيز على تحليل أداء المنافس وتحسين أسلوبنا، وتطوير طريقة لعبنا من مواجهة إلى أخرى، ونتوقع الأفضل، ومعنويات الفريق دائماً مرتفعة».
وعن أداء النصر الذي يواجهه العين يوم الأحد المقبل في دوري أدنوك للمحترفين، قال «أعتقد أنه يستحق حصد نقاط أفضل من التي حصل عليها خلال الجولات الأربع الماضية، ولعب أمام الشارقة بصورة جيدة، والفريق منظم ولديه عناصر جيدة».
وأضاف «لست قلقاً على الإطلاق، لارتفاع سقف توقعات الجماهير بسبب استمرارية الانتصارات».
وحول الغيابات المتوقعة عن قائمة «الزعيم»، قال: «لا توجد لدينا أي غيابات إلا كوامي أتون بداعي الإيقاف».

 

دوري أدنوك للمحترفين
العين
النصر
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