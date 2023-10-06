«حدائق العين الخضراء» حديث العالم في «دولية الإمارات للطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

جذبت العين «مدينة الحدائق الخضراء»، اهتمام محبي لعبة «كرة الطاولة»، بالتزامن مع استضافتها فعاليات بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين «العين 2023»، والتي ينظمها اتحاد اللعبة بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد الدولي، بمشاركة 190 لاعباً يمثلون 22 دولة، حيث يُسدل عليها الستار مساء اليوم.

وأشاد تقرير نشره الموقع الرسمي لـ «WTT»، والتي أنشأها الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لتنظيم وإدارة البطولات الدولية، بالاستضافة المتميزة لـ «دار الزين» لمنافسات بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين في نادي العين لأصحاب الهمم.

وذكر التقرير أن «أنظار محبي لعبة كرة الطاولة على مستوى العالم، بدت مسلطة على مدينتي العين الإماراتية، وبودجوريتشا عاصمة الجبل الأسود، واللتين تستضيفان بالتزامن نسختين للبطولة الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين»، وقال التقرير عن (دار الزين): «المدينة الحدائقية، والتي ترتكز على إرث تاريخي يعود إلى أكثر من 4 آلاف عام، وتتميز بمناخ دافئ ومشمس، توفر بيئة خلابة لشباب العالم للتنافس على أهم ألقاب كرة الطاولة دولياً».

ولفت التقرير، إلى مشاركة أبرز نجوم اللعبة في «بطولة الإمارات الدولية لكرة الطاولة للشباب والناشئين» بالعين، بقيادة البلجيكية ليلو ماسارت والمصنفة 32 عالمياً، علاوة على تصدرها فئة الشباب تحت 19 عاماً.

في المقابل، يبرز على صعيد فئة الشباب تحت 19 عاماً من المشاركين في البطولة الحالية، الكازاخستاني آلان كورمانجالييف صاحب الـ 16 عاماً والمصنف الأول المتوج بلقب فئة الشباب تحت 19، إضافة تتويجه بأربعة ألقاب أخرى لسلسلة بطولات «WTT» للشباب في منافسات تحت 17، وتحت 15، على مدار الـ 12 شهراً الماضية.

وشهدت منافسات البطولة التي تتزامن مع احتفال اتحاد كرة الطاولة بيوبيله الذهبي، بمناسبة مرور 50 عاماً على إشهار الاتحاد في أكتوبر 1973، تتويج آلان كورمانجالييف بلقب فردي الناشئين تحت 17 عاماً، على حساب الياباني تاميتو وانتبي، فيما نالت اليابانية كاتوري يوميكو لقب الفئة ذاتها للسيدات.

وفاز الإيراني فارزا شاكيبا بذهبية فردي تحت 13 عاماً على حساب السعودي عبدالرحمن الطاهر الحائز الفضية بنتيجة 3-1، ونالت اليابانية كارين هانزوا ذهبية فردي تحت 13 عاماً على حساب سو يان تونج في النهائي 3-1.