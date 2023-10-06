مدرب توتنهام يعترف بشرعية هدف ليفربول



لندن (د ب أ)



اعترف الأسترالي أنجى بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، بأن ليفربول حُرم من هدف شرعي في مواجهة فريقه الأسبوع الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، لكنه دافع عن دارين إنجلاند حكم تقنية الفيديو «فار» في المباراة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن توتنهام فاز على ليفربول 2 -1 يوم السبت الماضي، لكن المباراة شهدت حدثاً مثيراً للجدل، بعدما تم إلغاء الهدف الذي سجله لويس دياز لاعب ليفربول في الدقيقة 34 بداعي التسلل.

وكانت الواقعة قد تم مراجعتها، لكن حكم «الفار» دارين إنجلاند أخطأ في اعتبار اللاعب متسللاً، حيث أظهرت الإعادة عدم وجود تسلل على دياز، لكن إنجلاند أكد انتهاء عملية المراجعة، واستئناف اللعب بنتيجة التعادل السلبي.

وقبل مواجهة لوتون تاون غداً «السبت» قال بوستيكوجلو: «الحقيقة هي أن الهدف الذي لم يحتسب لليفربول كان هدفاً شرعياً».

وأضاف: «من الواضح أن الأمر لا يتعلق بنزاهة الحكام أو انتهاك القانون، لقد كان خطأ في التواصل، وهو خطأ كلف ليفربول الهزيمة، ويمكنني تفهم أن ذلك غير عادي، لأنه لم يحدث من قبل، لكن في الوقت ذاته، لدينا مساحة جيدة في استخدام التكنولوجيا، والتي أعتقد أنها ستشهد العديد من الأمور التي نعايشها للمرة الأولى».

وأدى ذلك إلى تقارير تحدثت عن عدم إسناد أي مباراة أخرى لليفربول للحكم دارين إنجلاند هذا الموسم، لكن بوستيكوجلو وجه انتقادات لمنتقدي الحكم.

وقال المدرب الأسترالي: «لا أعرف ما إذا كان ذلك قد تقرر حقاً، ستكون مفاجأة بالنسبة لي في حال حدوث ذلك».