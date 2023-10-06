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الرياضة

«دراجات الإمارات» يصل إلى منصة التتويج في جران بيمونتي

«دراجات الإمارات» يصل إلى منصة التتويج في جران بيمونتي
7 أكتوبر 2023 01:06

أبوظبي (الاتحاد)

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حل دراج «فريق الإمارات»، مارك هيرشي وصيفاً في سباق جران بيمونتي بإيطاليا، وانطلق الدراج السويسري بعيداً في الطريق الصاعد الأخير، وشكل مجموعة من أربعة دراجين، والفائز النهائي بالسباق أندريا باجيولي (سودال-كويكستيب)، وكان دافيد فورمولو نشطاً في وقت سابق من هذه المرحلة من السباق، منطلقاً بشكل كبير مع مجموعة تكونت من 30 من الدراجين في آخر 20 كيلومتراً من السباق.
وبعد أن حصد هيرشي 7 انتصارات، واحتل مركزاً على منصة التتويج عدة مرات، سيشارك الآن في سباق إيل لومبارديا المقرر اليوم، قبل أن يعود للمشاركة في فينيتو كلاسيكس ليختتم موسمه.
وقال هيرشي: «من الواضح أنني أردت أن أحقق الفوز، ولكن في النهاية كان باجيولي أسرع بقليل، ووصلت إلى الأمتار الأخيرة بسرعة من الخط الخلفي من المجموعة، وتقدمت بالفعل لتجاوزه، لكنه كان أقوى قليلاً، لقد كانت بداية صعبة، وفي النهاية انطلق فورمولو بعيداً في مجموعة مكونة من 30 دراجاً، وكان ذلك فرصة مثاليةً بالنسبة لنا لإلزام الفرق الأخرى على المطاردة. وفي انطلاقتي الأخيرة تمكنت من الابتعاد في مجموعة مكونة من أربعة دراجين ووصلنا إلى خط النهاية».

فريق الإمارات للدراجات
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