الأحد 8 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جاني يطمئن على استعدادات «كلباء الشاطئية»

جاني يطمئن على استعدادات «كلباء الشاطئية»
7 أكتوبر 2023 01:06

فيصل النقبي (كلباء)

أخبار ذات صلة
«أبيض الشاطئية» إلى معسكر إسبانيا
منتخب اليد يكسب عُمان في «الودية الثانية»

تفقد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مقر إقامة بطولة كلباء الشاطئية الثالثة، والمقررة في نوفمبر المقبل بمدينة كلباء.
واطمأن جاني خلال الزيارة على آخر استعدادات اللجنة المنظمة، من حيث تجهيزات الملاعب والخدمات المختلفة التي تقدمها فرق العمل لاستضافة البطولة المهمة التي يرعاها المجلس.
وأكد جاني لفريق عمل اللجنة المنظمة، أن نجاح النسختين الأولى والثانية حافز كبير للجنة لتقديم نسخة أفضل من النواحي الإدارية والتنظيمية.
يذكر أن البطولة تنطلق في بداية نوفمبر، وتضم عدداً كبيراً من الألعاب الشاطئية والفعاليات البحرية، بمشاركة فرق وأندية مختلفة من الإمارة وغيرها.

عبدالملك جاني
مجلس الشارقة الرياضي
الشارقة
الكرة الشاطئية
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
إعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي
علوم الدار
أسماء الفائزين بالنتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023
7 أكتوبر 2023
كير ستارمر زعيم حزب العمال البريطاني يلقي كلمة خلال المؤتمر السنوي
الأخبار العالمية
حزب العمال البريطاني المعارض يعقد مؤتمره السنوي
اليوم 16:44
13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!
الرياضة
13 ألف متفرج في تدريبات «الظاهرة ويمبانياما»!
اليوم 16:41
أحمد أبو الغيط
الأخبار العالمية
أبو الغيط يجري محادثات في موسكو بشأن الوضع في غزة
اليوم 16:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©