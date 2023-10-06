جاني يطمئن على استعدادات «كلباء الشاطئية»

فيصل النقبي (كلباء)

تفقد عبدالملك جاني نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مقر إقامة بطولة كلباء الشاطئية الثالثة، والمقررة في نوفمبر المقبل بمدينة كلباء.

واطمأن جاني خلال الزيارة على آخر استعدادات اللجنة المنظمة، من حيث تجهيزات الملاعب والخدمات المختلفة التي تقدمها فرق العمل لاستضافة البطولة المهمة التي يرعاها المجلس.

وأكد جاني لفريق عمل اللجنة المنظمة، أن نجاح النسختين الأولى والثانية حافز كبير للجنة لتقديم نسخة أفضل من النواحي الإدارية والتنظيمية.

يذكر أن البطولة تنطلق في بداية نوفمبر، وتضم عدداً كبيراً من الألعاب الشاطئية والفعاليات البحرية، بمشاركة فرق وأندية مختلفة من الإمارة وغيرها.