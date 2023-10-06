مذكرة تفاهم بين «زايد العليا» و«أبوظبي لألعاب المضرب»

العين (الاتحاد)

أبرمت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، مذكرة تفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، بشأن دعم وتطوير خدمات أصحاب الهمم، وتعزيز مشاركاتهم الرياضية، حيث يتم التعاون والعمل المشترك من خلال إدراج ألعاب المضرب ضمن جدول المنافسات الرياضية على مستوى المؤسسة، وتشجيع منتسبيها على ممارسة اللعبة، وتقديم التسهيلات كافة التي يحتاجها النادي لاستخدام المرافق الرياضية المتاحة لتدريبهم ولإقامة البطولات الرياضية المحلية والدولية.

وقَّع مذكرة التفاهم عن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله عبد العالي الحميدان الأمين العام للمؤسسة، وعن نادي أبوظبي لألعاب المضرب، الدكتور حمد عبدالله المحياس، رئيس مجلس الإدارة، وحضر مراسم التوقيع التي جرت بمقر المؤسسة لفيف من قيادات الجانبين.

بموجب مذكرة التفاهم، تقدم مؤسسة زايد العليا ورش ومحاضرات توعوية لموظفي نادي أبوظبي لألعاب المضرب فيما يخص كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وتشجيع مشاركتهم في مسابقات النادي، والذي يلتزم بإعداد وتنفيذ برامج وخطط تدريبية للاعبين من تلك الفئات الراغبين في المشاركة، وتقييم وقياس تطور مستواهم فنياً ومهارياً وبدنياً، وبتوفير المدربين والكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ التدريبات وفقاً للبرامج المعتمدة والمتفق عليها، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجيستي الكامل لتنفيذها، وكذلك عند تنفيذ المنافسات والبطولات على المستوى المحلي أو الإقليمي، وإشراك المؤسسة في الورش والندوات والدورات التدريبية التي ينظمها نادي أبوظبي لألعاب المضرب، ودعم وتسويق منتجات أصحاب الهمم.

رحب عبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتوقيع على مذكرة التفاهم مع نادي أبوظبي لألعاب المضرب، مشيداً بما يهدف إليه النادي للعمل على تحقيق إنجازات رياضية لدولة الإمارات على المستويات الإقليمية والدولية، وقال: «الرياضة مهمة جداً لأصحاب الهمم، لأنها تعزز جهود تمكينهم ودمجهم في المجتمع، ومؤسسة زايد العليا تسعى من خلال الأندية الرياضية التابعة لها (نادي أبوظبي لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ونادي الظفرة لأصحاب الهمم)، لإتاحة المجال أمام تلك الفئات، سواء منتسبيها أو غيرهم لممارسة الرياضة على أيدي كوادر تدريبية مؤهلة، الأمر الذي ينعكس على صاحب الهمة بالتطور الإيجابي، ليكتسب الثقة ويكسر الحاجز النفسي لهم ولذويهم».

من ناحيته، قال اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﻤﺪ اﻟﻤﺤﻴﺎس، رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﻧﺎدي أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻀﺮب: «ﺑﻜﻞ اﻋﺘﺰاز وﺳﻌﺎدة ﻏﺎﻣﺮة، ﻧﻮﻗﻊ ﻣﺬﻛﺮة ﺗﻔﺎﻫﻢ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺔ زاﻳﺪ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ»، مشيراً إلى أن أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ ﻫﻢ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، وﻧﻔﺨﺮ ﻧﺤﻦ ﺑﺪورﻧﺎ في أن ﻧﺴﻬﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ إﻧﺠﺎز اﻷﻫﺪاف واﻟﺮؤى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎح، ﻓﻨﺠﺎح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻳﻌﺘﻤﺪ على ﺿﻤﺎن اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺘﻜﺎﺗﻒ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺷﺮاﺋﺤﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.

وأضاف: «ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﻧﺎدي أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻷﻟﻌﺎب اﻟﻤﻀﺮب، ﻣﻠﺘﺰﻣﻮن ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ واﻟﺸﻤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺎدي، وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺴﺎوﻳﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺮﻳﺎﺿيﻴﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ ﺑﺄﻟﻌﺎب اﻟﻤﻀﺮب، وتأتي ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﺘﺴﻬﻴﻼت كافة لإﺧﻮاﻧﻨﺎ وأﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻬﻤﻢ ﻟﺪﻋﻢ ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ».