فاطمة بنت هزاع بن زايد: فخورون بإنجازات منتخب الحواجز في الألعاب الآسيوية

أبوظبي (وام)

أكدت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، أن الدعم اللامحدود من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كان له أثر ملموس وكبير في الإنجازات التي حققها منتخب الإمارات لقفز الحواجز، ووصوله إلى منصات التتويج عالمياً، بالإضافة إلى شراء خيول للمشاركة في الأولمبياد برعاية سموه.

وثمَّنت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، اهتمام سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بفرسان قفز الحواجز في مسيرتهم المتوّجة بالألقاب، ومتابعة سموّه وتوجيهاته لهم، والنتائج المشرفة خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى أولمبياد باريس 2024، وحصولهم على فضية وبرونزية الفردي، وبرونزية الفرق والمركز الثالث في الألعاب الآسيوية بالصين، وقالت إن رعاية سموه للمعسكر الصيفي في ألمانيا كانت سبباً رئيسياً لفوز المنتخب بثلاث ميداليات في «الآسياد».

وقالت: «فخورون بأبطال الإمارات وفرسان التحدي والإنجازات، بعدما حققوا الميدالية البرونزية لمسابقة الفرق لقفز الحواجز، في دورة الألعاب الآسيوية المقامة حالياً بمدينة هانجتشو الصينية، والفضية والبرونزية في الفردي، وقد قدم فرسان هذا المنتخب محمد الهاجري، وعبد الله المري، وسالم السويدي، وعمر المرزوقي، في منافسات الفرق مستوى متطوراً في منافسات الفرق، يعكس قدراتهم العالية، امتداداً لمسيرة بقية الأبطال الذين أثبتوا جدارتهم في تحقيق الإنجازات لدولة الإمارات في مسيرة الألقاب العالمية، والمنجزات الوطنية».

وأضافت: «سعيدة برؤية 3 دول عربية على منصة التتويج للمرة الأولى في الألعاب الآسيوية، وفخورة بإنجازات فريق الإمارات تحت قيادة (الشراع)، وفرسان الإمارات يمتلكون الشغف والاهتمام بتطوير قدراتهم، وهم حريصون على الاهتمام بالخيول، واقتناء الأفضل منها، كما فعل سالم السويدي بشراء خيله وهو صغير السن، ومحمد الهاجري الذي استخدم خيله الخاص للمنافسة ورفع علم الإمارات، وغيرهم من أبطال الإمارات، كما تمتلك إسطبلات الشراع خيلين فقط، والتي تعتبر إسطبلات خاصة».

وأشارت إلى أن وجود أبطال الإمارات في منافسات الفرق في جولتي المنافسة، وإظهار روح المنافسة القوية أمام منتخبي السعودية وقطر، يعكسان حجم التحدي والرغبة في أن تحقق دولة الإمارات التميز والمكانة المرموقة في رياضة الفروسية وقفز الحواجز.

وأضافت: «هذه شهادة على قوتنا وقدراتنا التي تؤكد أن المستقبل المزدهر ينتظر فرسان الإمارات لرفع رايات دولة الإمارات في المحافل الخارجية».

وأوضحت الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، أن فرسان الإمارات فازوا برهان التحدي، وتخطوا جميع التحديات، وأظهروا الكفاءة المطلوبة، والجودة العالية في المستوى الفني خلال الفترة الماضية، ونجحوا في الفوز بالدوري الثاني في نهائيات كأس الأمم في برشلونة، والتأهل إلى أولمبياد 2024، والتتويج بالنتائج الأولى في البطولات الأوروبية، التي شهدت تفوقهم هذا الصيف.

وأضافت: «بدعم القيادة الرشيدة اللا محدود، واهتمامها بتوفير جميع متطلبات المنافسة لشباب الإمارات في الأولمبياد، والبطولات الدولية، فإننا على موعد مع صولات جديدة، وإنجازات مشرفة لكتابة تاريخ جديد في مسيرة الانتصارات الإماراتية في المنافسات العالمية لقفز الحواجز، بعد النتائج البارزة التي تحققت وتوّجت بالتأهل إلى الألعاب الأولمبية، كما أن وجود الفارس عمر المرزوقي كأصغر متسابق في قفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، كان من دواعي فخرنا، وهو يقدم المستوى المتطور، ليعيد لنا مسيرة تميزه وهو يحقق أول ميدالية أولمبية للشباب في الأرجنتين، وسنعمل معاً لتبقى بلادنا الغالية دائماً في المقدمة، وعلى منصات التتويج».



دعم يقود إلى الريادة

أشاد الدكتور غانم الهاجري، الأمين العام لاتحاد الفروسية والسباق، بالنتائج المميزة التي حققها فرسان قفز الحواجز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز نتاج الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للرياضة عامة، والفروسية على وجه الخصوص.

وقال: «حظي المنتخب بدعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي، ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع، الذي أثمر هذا الإنجاز الآسيوي الكبير».

وأضاف: «كنا على ثقة تامة بأن يحقق المنتخب النجاح في المشاركة الآسيوية، ونثمِّن جهود الفرسان والجهاز الفني على ما قاموا به من عمل مميز توجوه بإنجاز جديد».



المرزوقي والمري.. فضة وبرونز في «يوم القفز»

رفع منتخبنا الوطني للفروسية رصيد الإمارات بدورة الألعاب الآسيوية الـ 19 بهانجتشو إلى 16 ميدالية ملونة عقب حصد فضية وبرونزية مسابقة الفردي لقفز الحواجز عن طريق كل من عمر المرزوقي وعبدالله المري على الترتيب، ليعزز المنتخب إنجازاته في المحفل الآسيوي عقب حصد برونزية الفرق في وقت سابق بالدورة.

سجل عمر المرزوقي زمناً قدره 39.68 ثانية، فيما سجل عبدالله المري 42.45 ثانية عقب تأهل كلا الفارسين إلى الجولة النهائية التي شهدت مشاركة 25 فارساً وفارسة، وذلك قبل خوض جولة «التمايز» التي توج فيها فرسان الإمارات بالمركزين الثاني والثالث، فيما حصد الفارس السعودي عبدالله الشربتلي الميدالية الذهبية لمسابقة الفردي بزمن 39.68 ثانية.



حافز للمزيد

أهدى محمد إبراهيم الناخي، إداري منتخب الفروسية، الإنجازات إلى القيادة الرشيدة، مؤكداً أن الميداليات الثلاث ثمرة لكل الدعم الذي حظي به المنتخب، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات تشكل حافزاً لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة والميداليات في الدورات القادمة.



16 ميدالية

ارتفع حصاد الإمارات للمرة الأولى في تاريخ المشاركات بدورات الألعاب الآسيوية إلى 16 ميدالية بزيادة 3 ميداليات عن النسخة الماضية في جاكرتا عام 2018، مع وجود فرصة لزيادة الغلة، في ظل خوض منتخبنا الوطني للجو جيتسو منافسات اليوم التي تشهد مشاركة العديد من الأبطال المرشحين لحصد الميداليات الملونة مثل فيصل الكتبي، وسعيد الكبيسي، وشما الكلباني، ومهرة محفوظ.