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الرياضة

«فخر أبوظبي» و«الفرسان» في «قمة الشطرنج»

علي مبخوت ومؤنس دبور
7 أكتوبر 2023 01:06

معتصم عبدالله (دبي)

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يخطط الجزيرة، رابع ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد 9 نقاط، لإلحاق الخسارة الأولى بضيفه شباب الأهلي صاحب «العلامة الكاملة» برصيد 12 نقطة، في واجهة مباريات اليوم الثاني للجولة الخامسة مساء اليوم، على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ويلتقي في المباراة الأولى اليوم أيضاً الوصل وعجمان، على ملعب «زعبيل» في دبي.
ولن تكون مهمة «فخر أبوظبي»، بقيادة مدربه الهولندي فرانك دي بور، سهلة أمام ضيفه «الفرسان»، بقيادة الصربي ماركو نيكوليتش الذي أكد امتلاك فريقه أفضل العناصر من اللاعبين على مستوى العالم، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي سبق القمة المرتقبة، والتي وصفها بـ«لعبة الشطرنج».
ويدرك «فخر أبوظبي» الصعوبات التي يواجهها أمام «الفرسان» تحديداً، لأن الأخير الفريق الأكثر فوزاً على الجزيرة في «دوري المحترفين» بـ13 انتصاراً، وهو يطمح إلى موازنة كفة المواجهات أمام «الضيف الثقيل» بحثاً عن الفوز الـ11، علماً بأن التعادل حسم 5 مواجهات من أصل 28 لقاء جمعت الفريقين.
ويعول الجزيرة في «القمة المرتقبة» على أفضليته المطلقة على صعيد الدوري، في معدل الاستحواذ بـ64%، والتمريرات 2397 تمريرة، بدقة 88.7%، فضلاً عن وصافته قائمة الأقوى هجوماً برصيد 11 هدفاً، بعد العين المتصدر بـ14 هدفاً، في مواجهة ضيفه «الفرسان» صاحب أقوى دفاع برصيد هدفين فقط استقبلتهما شباكه، والفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف من خارج منطقة الجزاء برصيد 3 أهداف، ويتصدر الثنائي مبخوت «الجزيرة»، ومؤنس دبور «شباب الأهلي» قائمة هدافي الفريقين برصيد 3 أهداف لكل منهما.
وعلى استاد «زعبيل» في دبي، يستقبل الوصل «الثالث» برصيد 10 نقاط، ضيفه عجمان صاحب المركز قبل الأخير برصيد «نقطة يتيمة»، من تعادله في الجولة الثانية أمام اتحاد كلباء 4-4، وستكون مباراة الليلة الأولى لـ«البرتقالي» تحت قيادة مدربه الجديد الروماني دانيال إيسايلا، والذي يخوض التجربة الثانية في ملاعب «دورينا»، بعد الأولى مع بني ياس، حيث تولى المهمة خلفاً للبرازيلي كايو زاناردي رابع «المدربين المقالين»، في انطلاق الموسم الحالي.
وتصطدم رغبة الروماني إيسايلا بالظهور الإيجابي في مباراته الأولى مع «البرتقالي»، برغبة مضيفه «الإمبراطور»، في تجاوز آثار التعادل أمام خورفكان 3-3، ضمن الجولة الماضية، بعدما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، ويتفوق «الأصفر» برصيد 11 فوزاً في المواجهات أمام «البرتقالي»، مقابل 7 انتصارات للأخير، فيما حسم التعادل 4 مواجهات أخرى.

مبخوت.. موعد مع «البدر»
ينشد علي مبخوت الهداف التاريخي لـ«دورينا»، الاحتفال بعيد ميلاده الـ33 بأفضل صورة، وإكمال «بدر» أهدافه في مرمى شباب الأهلي، بالوصول إلى الهدف 14، بعدما سبق له تسجيل 13 هدفاً، ليكون أبزر هدافي مواجهات الفريقين في «دوري المحترفين».

ليما ينافس «الفيل»
تبدو الفرصة سانحة أمام «المتألق» فابيو ليما، نجم الوصل، للانفراد بلقب هداف مواجهات فريقه أمام عجمان في «دوري المحترفين» خلال مباراة الليلة، ويتساوى ليما برصيد 7 أهداف مع الإيفواري بوريس كابي المهاجم السابق لعجمان، ويملك الوصل في جعبته 44 هدفاً أمام عجمان مقابل 41 هدفاً للأخير.

فخر أبوظبي
الفرسان
الجزيرة
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
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