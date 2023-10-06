«السماوي» يقلب الطاولة أمام «العنابي»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق بني ياس فوزاً مثيراً على الوحدة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الشامخة، ضمن الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «السماوي» رصيده إلى «النقطة السابعة»، فيما توقف رصيد «العنابي» عند ست نقاط.

تقدم الوحدة بهدف الأرجنتيني فاكوندو، إثر رأسية رائعة في الدقيقة 25، وقلب بني ياس «الطاولة» على الضيوف بهدفي سولجمانوف في الدقيقة 84 من ضربة جزاء، ويوسف نياكاتي برأسية قوية في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وشهدت المباراة طرد عبد الرحمن أمان لاعب الوحدة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وجاءت المباراة قوية ومثيرة، حيث نجح «العنابي» في التقدم والسيطرة على أحداث النصف الأول، وفي الشوط الثاني، حاول بني ياسين استغلال النقص العددي في صفوف الوحدة، وأتيحت له أكثر من محاولة للتسجيل، أبرزها فرصة سليمانوف مع انطلاقة الشوط، وكذلك كرة نياكاتي التي وقفت العارضة دون دخولها المرمى، إلى أن احتسب الحكم ضربة جزاء لـ «السماوي»، ترجمها سولجمانوف إلى هدف التعادل في الدقيقة 84، وسط اعتراضات «وحداوية» على ضربة الجزاء، واقتنص نياكاتي الفوز برأسية مفاجئة في الدقيقة 98، ليحصد «السماوي» ثلاث نقاط مهمة، في لقاء «قلب الطاولة».