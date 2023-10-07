«الفيل كيسي» بطل «ديربي جدة»



بالرياض (أ ف ب)

أوقف أبها انتفاضة النصر، وحرمه من الارتقاء الى المركز الثاني مؤقتاً، عندما أرغمه على التعادل 2-2، على ملعب «الأول بارك» في الرياض في المرحلة التاسعة من الدوري السعودي لكرة القدم.

واستعاد الأهلي توازنه بحسمه «الديربي» أمام جاره ومضيفه الاتحاد حامل اللقب 1-0، وحرمه من استعادة الصدارة ولو مؤقتاً من التعاون الفائز على الطائي 3-0 في افتتاح المرحلة.

في المباراة الأولى، فرط النصر في تقدمه بهدفين سجلهما البرتغالي أوتافيو إدميلسون «3»، والبرازيلي اندرسون تاليسكا «28»، حيث قلص التونسي سعد بقير الفارق قبل نهاية الشوط الأول «36 من ضربة جزاء» ثم سجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف التعادل القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وكان النصر يمني النفس بفوز سابع توالياً منذ خسارتيه في المرحلتين الأولى والثانية، والارتقاء إلى المركز الثاني ولو مؤقتاً، لكن أبها انتزع نقطة ثمينة أوقف بها هزائمه الأربع المتتالية، وحقق التعادل الأول هذا الموسم مقابل فوزين وست هزائم، ورفع النصر رصيده إلى 19 نقطة وصعد الى المركز الثالث، فيما رفع أبها رصيده إلى 7 نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي الثانية، قاد لاعب الوسط الدولي الإيفواري فرانك كيسي، الأهلي إلى الفوز على غريمه التقليدي الاتحاد بهدف سجله في الدقيقة 31 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وعاد الأهلي إلى سكة الانتصارات بعد خسارة وتعادل، فحقق فوزه السادس هذا الموسم، رافعاً رصيده الى 19 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف الاتحاد الذي تراجع إلى المركز الرابع بخسارته الثانية هذا الموسم، وفشله في الفوز للمباراة الثانية توالياً، بعد تعثره أمام مضيفه الفيحاء سلباً في المرحلة الماضية.