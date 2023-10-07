«السيدة العجوز» يقلص «الخسائر المالية»



روما (أ ف ب)

أعلن يوفنتوس الإيطالي أنه قلَّص خسائره إلى 123.7 مليون يورو، خلال السنة المالية 2022-2023 المنتهية بنهاية يونيو الماضي، بتخفيض 115.6 مليون يورو، مقارنة بالموسم 2021-2022.

وأوضح النادي الأكثر تتويجاً في إيطاليا في بيان أن هذا التخفيض في الخسائر الذي وصفه بـ «الكبير»، والذي بلغ 239.3 مليون يورو في 2021-2022، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي، أصبح ممكناً بفضل انخفاض التكاليف العملية، خصوصاً رحيل اللاعبين أصحاب الرواتب المرتفعة.

وواصل يوفنتوس عملية التخلي عن اللاعبين أصحاب الرواتب العالية في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة برحيل الأرجنتينيين أنخل دي ماريا ولياندرو باريديس والكولومبي خوان كوادرادو وليوناردو بونوتشي.

وتنخفض إيرادات يوفنتوس في موسم 2023-2024، لأنه لا يشارك في أي مسابقة أوروبية، بسبب العقوبة المزدوجة التي فرضها عليه، من قبل السلطات الرياضية الإيطالية بتهمة الاحتيال المحاسبي، ومن قبل الاتحاد الأوروبي، لعدم الالتزام باللعب المالي النظيف.

كما أعلن النادي أنهسينفذ زيادة جديدة في رأس ماله بنحو 200 مليون يورو، وهي الثالثة منذ 2019.

ويشارك المساهم الأكبر، شركة «إكسور» الاستثمارية التابعة لعائلة أنييلي، بمبلغ يصل إلى 128 مليون يورو.