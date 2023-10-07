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الرياضة

«البايرن» يرفض فكرة «قلب الدفاع»!

«البايرن» يرفض فكرة «قلب الدفاع»!
7 أكتوبر 2023 09:40

 
ميونيخ (أ ف ب) 

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أعلن بايرن ميونيخ الألماني تخليه عن فكرة التعاقد مع مدافعه الدولي السابق جيروم بواتنج، بعد اختباره لمدة أسبوع، وذلك بعد تعرضه لانتقادات بسبب الإجراءات القانونية المستمرة ضد اللاعب.
ولا يرتبط بواتنج الذي لعب مع «البايرن» من 2011 إلى 2021، وتُوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين «2013 و2020»، بعقد مع أي نادٍ منذ انتهاء ارتباطه مع ليون الفرنسي في 30 يونيو الماضي.
شارك منذ الأحد الماضي في العديد من الحصص التدريبية في ملاعب سابينر ستراسه، مقر تدريبات العملاق البافاري.
وأوضح مدربه توماس توخل في مؤتمر صحفي «لقد تصرف بشكل جيد، وتدرب بشكل جيد»، وهذا القرار لا يتضمن عنصراً رياضياً فقط»، متطرقا إلى «حالة طارئة في مركز قطب دفاع» النادي دفعته إلى طرح سؤال بشأن ضم اللاعب «35 عاماً».
وقال «أخذاً بالاعتبار جميع الجوانب، قرر «البايرن» التخلي عن التعاقد مع جيروم بواتنج»، عارضاً رغم ذلك على المدافع إمكانية «الحفاظ على لياقته» في النادي.
وكان «البايرن» يبحث عبر بطل العالم 2014، عن حل بديل في مركز قلب الدفاع عقب إصابة اللاعبين الثلاثة الذين يشغلون هذا المركز، وهم الفرنسي دايو أوباميكانو، الهولندي ماتياس دي ليخت، والكوري الجنوبي كيم مين جاي.
واضطر توخل عقب إصابتهم إلى إشراك لاعب الوسط الدفاعي ليون جوريتسكا، والظهير الدولي المغربي نصير نزراوي في مركز قلب الدفاع في المباراة ضد مونستر 4-0 في كأس ألمانيا.

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
جيروم بواتينج
توماس توخيل
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