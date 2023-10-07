منتخب اليد يخسر أمام عُمان ودياً



رضا سليم (دبي)



خسر منتخب اليد أمام عُمان 23-24، في «الودية الأولى بصالة العين، استعداداً للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام في قطر من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري، ويلعب المنتخب مباراتين قبل بدء التصفيات، الأولى مع عُمان، والثانية مع قطر.

وتعد المباراة هي الأولى للمنتخب، في بداية تولي المدرب الفرنسي برستوفاك، والذي يجهز الفريق للتصفيات الأولمبية، وأيضاً المشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وشهدت المباراة تبادل الدروع، بحضور نبيل عاشور رئيس الاتحاد، وفيصل الطواش عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة المنتخبات.

من ناحية أخرى، دشن شباب الأهلي مشواره في كأس الإمارات للرجال، بالفوز على الوصل 27-21 في المباراة التي جرت بصالة مكتوم بن محمد، ضمن المجموعة الأولى، وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 12-11، فيما نجح الجزيرة في الفوز على النصر 33-30، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، ضمن المجموعة نفسها، وانتهى الشوط الأول بتقدم «فخر أبوظبي» 15-13، وبهذه النتيجة يتصدر شباب الأهلي قمة المجموعة بـ «العلامة الكاملة»، وبفارق الأهداف عن الجزيرة، ثم النصر والوصل، ولكل منهما «نقطة».