إنييستا وبيانيتش يلتقيان بعد 2363 يوماً

علي معالي (دبي)



قصة رائعة تجمع إنييستا وبيانيتش، اللذين يلتقيان وجهاً لوجه، في لقاء الإمارات والشارقة، الأحد، ضمن الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، وسبق أن دافعا عن ألوان برشلونة الإسباني.

وآخر مباراة تواجه فيها اللاعبان تعود إلى 19 أبريل 2017، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي جرت في «معقل البارسا» بين برشلونة ويوفنتوس الإيطالي، وانتهت بالتعادل السلبي، بعدما تفوق «السيدة العجوز» بـ «ثلاثية» في الذهاب بمدينة تورينو، ليتأهل «اليوفي» إلى نصف النهائي، وتخطى عقبة موناكو الفرنسي ذهاباً وإياباً، وصعد إلى النهائي أمام ريال مدريد الإسباني، وفاز «الملكي» بلقب «الشامبيونزليج» بعد التفوق 4-1.

وبعد 6 سنوات، و5 أشهر، و19 يوماً «2363 يوماً»، من تلك المباراة الأوربية، يلتقي اللاعبان مجدداً على أرض الإمارات، في مباراة تحمل العديد من التحديات المحلية بين الفريقين بالدوري، وبعد أن وصل إنييستا إلى 39 عاماً، وبيانيتش إلى 33 عاماً، يجمعهما لقاء في رأس الخيمة على استاد الإمارات.

وهناك الكثير من العوامل المشتركة بين «المخضرمين»، حيث إن بيانيتش عندما انتقل إلى برشلونة موسم 2020- 2021، قادماً من يوفنتوس الإيطالي، طلب أن يرتدي الرقم «8»، الذي كان يرتديه قبله إنييستا أحد أساطير النادي «الكتالوني»، قبل رحيله للعب بالدوري الياباني عام 2018 مع فيسبل كوبي.

وهي المرة الثانية التي يرتدي فيها بيانيتش «الرقم 8»، بعد أن حمله عندما كان لاعباً في أولمبيك ليون الفرنسي من 2008 إلى 2012، وجاء ارتداء هذا الرقم مع برشلونة، رغبة من بيانيتش في دخول قلوب جماهير «البارسا»، مثلما كان الحال مع إنييستا.



وكان ميراليم بيانيتش أصغر من إنييستا بسبع سنوات، عندما خرج من برشلونة عام 2022، ويذكر أن الدولي البوسني انضم إلى برشلونة قادماً من يوفنتوس مقابل 60 مليون يورو.

وفي أول مؤتمر للبوسني عندما انتقل إلى برشلونة وصف إنييستا باللاعب الرائع في الوسط، وأنه مع بوسكيتس، تشافي، يمثلون الحد الأقصى للمتعة والجودة في كرة القدم.

وكان إنييستا قد لعب لبرشلونة حتى 2018، ورحل وقتها، وهو أكثر لاعب حصداً للألقاب مع «البلوجرانا»، بواقع 32 بطولة، قبل أن يتجاوزه ليونيل ميسي، ولا يُمكن لهذا «الساحر» و«الرسام» معاً أن ينسى ما فعله مع برشلونة، حيث قال في إحدى المقابلات مثلاً: قضيت حياتي كلها في برشلونة، وهو الفريق المثالي بالنسبة لي، لأنه ساعدني كثيراً، خاصة أنني دائماً كنت محاطاً باللاعبين الأفضل في العالم.

ترك بيانيتش برشلونة بعد عامين مع «الكتالوني»، الذي انضم إليه في «صيف 2020»، قادماً من يوفنتوس، وكانت جماهير الفريق الإيطالي تُطلق عليه لقب «عازف البيانو».

وانضم بيانيتش إلى الشارقة في صفقة «انتقال حُر»، وذلك بعد فسخ عقده مع برشلونة، ووقع على عقد لمدة عامين مع إمكانية التجديد لموسم ثالث.