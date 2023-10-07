«مونديال الشاطئية».. البرازيل والبرتغال في مجموعة الأبطال

رضا سليم (دبي)

تباينت ردود الفعل بين المدربين واللاعبين عقب قرعة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية «الإمارات 2024»، والتي جرت بقاعة مكتبة محمد بن راشد بدبي، وهي المرة الثانية التي تستضيف فيها دبي الحدث بمشاركة 16 منتخباً خلال الفترة من 15 إلى 25 فبراير المقبل.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وإيطاليا والولايات المتحدة الأميركية ومصر، فيما تضم الثانية تاهيتي وإيران وإسبانيا والأرجنتين وبالمجموعة الثالثة اليابان والسنغال وبيلاروسيا وكولومبيا والرابعة تضم البرازيل والبرتغال وعمان والمكسيك.

ورغم أن عدداً من المدربين وصفوا القرعة بالمتوازنة، فإن المجموعة الرابعة تعد من المجموعات النارية بسبب وجود البرازيل بطل العالم 5 مرات، آخرها 2017 والبرتغال بطل العالم مرتين، والمكسيك، والذي يعد من المنتخبات القوية وعمان الذي أوقعته القرعة في مجموعة صعبة للغاية.

وعلق فيكتور فاسكيز، مدرب منتخبنا الوطني على القرعة قائلاً: «المجموعة الأولى قوية، كونها تضم مصر بطل العرب وإيطاليا حامل لقب بطولة أوروبا الشهر الماضي، والولايات المتحدة الأميركية بطل التصفيات، والمنتخب بدأ الاستعداد العام الماضي، ولاعبونا في غاية التركيز، ويتدربون بجد، ونريد أن نتعامل مع الأمر هدفًا تلو الآخر، هدفنا الأول هو الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب للمرة الأولى في تاريخنا».

وأكد فرانسيس فاربروف، مدرب أميركا، أن المجموعة الأولى متوازنة، وقال: «معنا إيطاليا، التي فازت مؤخراً ببطولة أوروبا لكرة القدم الشاطئية، والإمارات صاحب الأرض والجمهور، وهو فريق صعب دائماً، وسبق أن لعبنا مع الإمارات في 4 نسخ لكأس العالم، لذلك ندرك أن هذا يمثل تحدياً، وسبق أن واجهنا مصر من قبل، ونعلم أنه فريق يتمتع بقوة بدنية ومهارات عالية، إنها كأس العالم وكل منتخب لديه الدافع، والجميع يريد الفوز، وهي فرصة العمر لترك انطباع جيد وتمثيل بلدهم، وندرك أن الأمر سيكون صعباً».

وقال إيمانويل زورلو، كابتن إيطاليا: «يجب أن نلعب مبارياتنا بنسبة تركيز 1000%، وأن نلعب كل مباراة كما لو كانت نهائياً، لا يوجد شيء سهل في كأس العالم، وبعد أن حققنا لقب بطل أوروبا، يتوقع الجميع منا الكثير، سنبذل قصارى جهدنا لرفع اسم إيطاليا عالياً».

وعلق ماركو أوكتافيو، مدرب البرازيل على وقوع السامبا في المجموعة الرابعة، قائلاً: «من الناحية الفنية، كرة القدم الشاطئية تطورت بشكل كبير، ومنتخبنا في مجموعة صعبة، وجميع المنتخبات أقوياء ومستعدون جيدًا، وعلينا أن نقوم بالتجهيز من أجل تقديم مستوى متميز في البطولة».

وقال كاتارينو مدافع البرازيل: «سبق وأن وقعنا في مجموعة مماثلة في كأس العالم 2021، عندما التقينا أيضاً مع البرتغال وعُمان في المرحلة الأولى، ونعرف خصومنا جيدًا ونعرف كل الصعوبات التي قد نواجهها، وأقول دائماً، البرازيل تدخل دائماً من أجل الفوز. نحن متحمسون للغاية».

وقال ماريو نارسيسو، مدرب البرتغال: «نعلم أن أفضل 16 فريقاً في العالم ستتواجد في الإمارات، ولن تكون أية مجموعة سهلة، ومعنا في المجموعة البرازيل الذي يعتبر الأفضل في العالم حاليًا، لكننا سنستخدم كل ما لدينا لمحاولة الوصول إلى صدارة مجموعتنا، ويجب على لاعبي البرتغال دائماً أن يحلموا بالقمة وهو أن نكون أبطال العالم».

وأكد خالد العريمي، مهاجم عُمان، أن القرعة أوقعت منتخب بلاده في أصعب مجموعة مع البرازيل والبرتغال والمكسيك، ولكن لا شيء مستحيل في كرة القدم، وسنفتخر بأنفسنا في هذه النسخة.