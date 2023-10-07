العين يرفع شعار «لا وقت للراحة»

معتز الشامي (دبي)



بمعنويات عالية، يخوض العين مباراته المرتقبة أمام النصر، يوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، باستاد آل مكتوم في دبي.

ورفع الجهاز الفني لـ «الزعيم» بقيادة الهولندي ألفريد شرودر شعار «لا وقت للراحة»، أملاً في مواصلة مسيرة النتائج الإيجابية، وحصد الفوز التاسع على التوالي، بعد الانتصار في أول 4 جولات بالدوري، بالإضافة إلى مباراتي الدور الأول بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وجولتين من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويعد الفوز التاسع هو الأهم بالنسبة لشرودر لأسباب عدة، أبرزها أنه سيكون قبل التوقف الدولي الذي يستمر حتى أواخر أكتوبر الجاري، لظروف معسكر المنتخب الوطني، بالإضافة إلى استمرار الثقة والتركيز، حيث يتوقع أن يمنح الجهاز الفني لاعبيه راحة 24 ساعة، عقب مباراة النصر، على أن يواصل الفريق تدريباته استعداداً للمواجهة المرتقبة في ربع نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي أمام النصر أيضاً 19 أو 20 أكتوبر الجاري، وبعدها خوض الجولة الثالثة بدوري الأبطال أمام الفيحاء السعودي 23 أكتوبر على استاد هزاع بن زايد.

ويهتم شرودر باستمرار توهج تشكيلة «الزعيم»، من حيث الأداء وجاهزية جميع العناصر، سواء من الأساسيين أو البدلاء الذين يتم الدفع بهم أوراقاً رابحة في تشكيلة الفريق، بهدف الاستمرار في حصد «العلامة الكاملة» من مباراة أو بطولة إلى أخرى.

وتتمسك إدارة شركة الكرة بنادي العين، بزرع ثقافة المنافسة، والفوز في جميع المباريات، ولكن متطلبات المنافسة محلياً على جميع البطولات، وقارياً على لقب آسيا، تحتاج إلى مضاعفة الجهود من الجميع، وهو ما أكده عبد الله علي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم، الذي هنأ «الأمة العيناوية» بالفوز الثاني في دوري الأبطال، واحتلال صدارة المجموعة، مشيراً إلى أن الفريق يقدم أداءً متميزاً ويرتفع بصورة تصاعدية، موضحاً أن الموسم لا يزال في البداية، ومن الضروري أن يستمر العين على مسار الانتصارات، بما يساعد في وضع العين في صلب المنافسة على الألقاب، مثل عادته دائماً، وأشار إلى أن الفريق جاهز للمنافسة على كل البطولات، موضحاً أن تلك هي فلسفة العين، والتي من أجلها يعمل الجميع داخل «قلعة البنفسج».

وأشاد عبد الله علي بالروح القتالية التي يُظهرها اللاعبون، وتمسكهم بفلسفة الفوز والانتصارات، بجانب حالة التفاهم والتجانس بين الجميع، مشيراً إلى أن روح الأسرة الواحدة داخل «قلعة الزعيم»، لها الفضل في استمرار مسار النتائج الإيجابية، بالإضافة إلى توفير إدارة النادي كل متطلبات النجاح للفريق بشكل عام.