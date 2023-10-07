«الفجيرة للفنون القتالية» بطل «عربية للتايكواندو»



الفجيرة (الاتحاد)



أحرز نادي الفجيرة للفنون القتالية المركز الأول في بطولة التايكواندو التي أقيمت في ضيافة مصر، برصيد ذهبيتين وفضية، وشهت المنافسات مشاركة 138 نادياً يمثلها 488 لاعباً، ويعكس الإنجاز النقلة النوعية للعبة في الإمارات.

وتوجه الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس مجلس إدارة اتحاد التايكواندو، بالتهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، بمناسبة الإنجاز المتميز لأبناء الإمارات في المحافل الدولية، مقدماً أسمى آيات الشكر والتقدير إلى سموه للدعم المستمر، والرعاية الكريمة، التي مكنت أبناء الإمارات من الوصول إلى منصات التتويج الدولية، والفوز بالميداليات المتميزة.

وثمّن الدكتور الزيودي الجهود التي تبذلها إدارة نادي الفجيرة للفنون القتالية، بدعم اللاعبين وتطوير المواهب، للمشاركة في البطولات الدولية وإعداد لاعبي التايكواندو بشكل رائع، مما أسهم بالإنجازات المتحققة.

وكان اللاعب أحمد خميس قد فاز بالميدالية الذهبية في فئة 152 سنتمتراً، وفاز عبد الله أنس بذهبية فئة 168 سنتمتراً، ونال عمار عثمان فضية فئة 180 سنتمتراً.