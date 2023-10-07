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الرياضة

هشام الطاهر يستقبل وزير الرياضة الأوزبكي

هشام الطاهر يستقبل وزير الرياضة الأوزبكي
7 أكتوبر 2023 13:30

هانجتشو (الاتحاد)

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استقبل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج، ورئيس لجنة الاستئناف للعبة، في دورة الألعاب الآسيوية، أدهم إكراموف وزير الرياضة في أوزبكستان.
وأبدى إكراموف امتنانه للتنظيم المتميز للمسابقة والاستعدادات المُبذولة من اللجنة المنظمة، معرباً عن تقديره لجهود هشام الطاهر، وتقديم كل الدعم للفرق المشاركة.
وأكد الطاهر خلال اللقاء أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كل السبل الممكنة، لضمان سير البطولة بكل نجاح، متمنياً أن تحقق كل الدول المشاركة نتائج مشرفة.
يُذكر أن الشطرنج في الدورة الآسيوية تشهد منافسة قوية بين الفرق الآسيوية للظفر بالميداليات، وتأكيد الهيمنة الرياضية على المستوى القاري.
وحصلت أوزبكستان في الفردي على فضيتين وبرونزية، بالإضافة إلى فوز منتخب الرجال بأولمبياد الشطرنج العالمي في العام الماضي.

الإمارات
هشام الطاهر
الشطرنج
دورة الألعاب الآسيوية
أوزبكستان
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