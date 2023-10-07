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الرياضة

«النمور» يكسب «رهان الأجانب»

«النمور» يكسب «رهان الأجانب»
7 أكتوبر 2023 14:00

 
فيصل النقبي (كلباء) 

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نجح فرهاد مجيدي، المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، في الوصول إلى «توليفة مثالية» تتمتع بالقوة الهجومية، بدليل أن «النمور» أحرز 12 هدفاً خلال 3 مباريات، بداية من لقاء خورفكان 5-صفر، في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعجمان 5-3، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حتا 2-1، في الجولة الخامسة.
وكسب اتحاد كلباء رهان لاعبيه الأجانب، حيث يحتل الإيطالي دانيال بيسا صدارة هدافي الفريق، في المباريات الثلاث، وله 4 أهداف، والبرازيلي لياندرو سباديسو «3 أهداف»، والإيراني مهدي قايدي «هدفين»، والسلوفيني أندريس فورمبيرج «هدفين».

دوري أدنوك للمحترفين
اتحاد كلباء
حتا
فرهاد مجيدي
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