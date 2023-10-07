«النمور» يكسب «رهان الأجانب»



فيصل النقبي (كلباء)



نجح فرهاد مجيدي، المدير الفني لفريق اتحاد كلباء، في الوصول إلى «توليفة مثالية» تتمتع بالقوة الهجومية، بدليل أن «النمور» أحرز 12 هدفاً خلال 3 مباريات، بداية من لقاء خورفكان 5-صفر، في إياب الدور الأول لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وعجمان 5-3، ضمن الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين»، حتا 2-1، في الجولة الخامسة.

وكسب اتحاد كلباء رهان لاعبيه الأجانب، حيث يحتل الإيطالي دانيال بيسا صدارة هدافي الفريق، في المباريات الثلاث، وله 4 أهداف، والبرازيلي لياندرو سباديسو «3 أهداف»، والإيراني مهدي قايدي «هدفين»، والسلوفيني أندريس فورمبيرج «هدفين».