السبت 7 أكتوبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

31 لاعباً في قائمة «السعودي» لمواجهتي نيجيريا ومالي

31 لاعباً في قائمة «السعودي» لمواجهتي نيجيريا ومالي
7 أكتوبر 2023 14:19

الرياض (د ب أ)
أعلنت إدارة المنتخب السعودي لكرة القدم، قائمة المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني للمشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سينطلق غداً «الأحد» في مدينة لاجوس البرتغالية، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي استعداداً لمنافسات كأس آسيا 2023 التي ستقام في قطر يناير المقبل.
وضمت قائمة المنتخب 31 لاعباً هم، محمد العويس، نواف العقيدي، راغد النجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، زكريا هوساوي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، عبدالإله العمري، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، عبدالإله المالكي، فيصل الغامدي، عيد المولد، محمد كنو، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، علي هزازي، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، أيمن يحيى، فهد المولد، هارون كمارا، هيثم عسيري، صالح الشهري، فراس البريكان، عبدالله الحمدان، محمد مران.
ويخوض الأخضر خلال معسكره في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 17 من ذات الشهر مباراتين وديتين، أمام منتخب نيجيريا يوم 13، وأمام منتخب مالي يوم 17، وستقام كلتا المباراتين الوديتين على ملعب بورتيماو.
الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي يلعب في المجموعة السادسة ضمن منافسات كأس آسيا 2023، وإلى جانبه منتخبات عُمان، قيرغيزستان، تايلاند.

أخبار ذات صلة
بيتي: مونديال 2034 في 6 دول من 3 قارات «يالها من مزحة»!
«مونديال الشاطئية».. البرازيل والبرتغال في مجموعة الأبطال
منتخب السعودية
روبرتو مانشيني
البرتغال
كأس آسيا
آخر الأخبار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
علوم الدار
الجامعة الأميركية في الشارقة: حاضنة الابتكار والبحث العلمي
26 سبتمبر 2023
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإيقاف «سلسلة الهزائم»!
الرياضة
أرتيتا يطالب لاعبي أرسنال بإيقاف «سلسلة الهزائم»!
اليوم 16:31
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
علوم الدار
خالد بن محمد بن زايد يلتقي مالك نادي دالاس مافريكس لكرة السلة ونائب مفوض الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية
اليوم 16:29
وسطاء في أسواق الأسهم الأميركية (أرشيفية)
اقتصاد
الأسهم الأميركية تنهي تداولات الأسبوع.. خضراء
اليوم 16:17
سعيد الطاير
اقتصاد
معرض «ويتيكس» يبرز أحدث تقنيات وحلول المدن الذكية والمستدامة
اليوم 16:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©