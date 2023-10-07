بيتي: مونديال 2034 في 6 دول من 3 قارات «يالها من مزحة»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

ندد النجم الفرنسي المخضرم إيمانويل بيتي، بطل العالم المتوج بمونديال فرنسا 1998، باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» تنظيم بطولة كأس العالم 2034 في 3 قارات (أوروبا وأفريقيا وأميركا الجنوبية) و6 منظمين (البرتغال وإسبانيا والمغرب والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي).

ولم يتردد بيتي في الإعلان عن رأيه صراحة خلال استضافته في برنامج «روتين يشتعل» على شبكة «راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت»، حيث هاجم بشدة «الفيفا» وطريقة تفكيره الغريبة وتجاهله لظروف البيئة واللاعبين والجماهير.

وقال: خسرت هذه الهيئة الحاكمة لكرة القدم فرصة طيبة لتحسين صورتها، وتخلى عنها ذكاؤها، ولدي انطباع أرجو ألا يكون صحيحاً بأن الفيفا «كيان» فوق العالم كله ويمضي وقته في عمل ما يريده من دون أي اعتبار أو اهتمام ولو قليلاً، للعالم الذي يعيش فيه.

وتابع بيتي قائلاً: عندما علمت من الصحف والمواقع الرياضية هذا النبأ تصورت إنها «مزحة»، ولكني اكتشفت أنها حقيقة.

وتساءل قائلاً: لماذا يضغطون علينا كل هذا الضغط؟ وهل أخذوا في الاعتبار ظروف «البيئة» في القارات الثلاث؟

وعلق قائلاً: كان ينبغي دراسة الأمر بصورة أعمق وأن يفكروا قليلاً في «البيئة» واللاعبين وأيضاً المشجعين وكم سيكون مكلفاً متابعة الجماهير لمنتخباتهم الوطنية.

وواصل بيتي كلامه قائلاً: ما فعله «الفيفا» ليس له معنى وضد كل العالم الذي يعيش فيه ويؤثر على صورة أكبر مؤسسة رياضية في العالم.

وأشار إلى فروق التوقيت بين هذه الدول الست والانتقالات فيما بينها، وقال: أنا مندهش لأنني لم أر أي مسؤول سياسي يخرج لإدانة هذا الإجراء، وآمل في أن يهدد اللاعبون بالمقاطعة من أجل توصيل رسالة إلى «أباطرة» الفيفا، مفادها: كفوا عن مفاجئتنا والتلاعب بمشاعرنا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن موافقته على مشروع تنظيم كأس العالم 2034 في 6 دول و3 قارات، وعلى المباريات الثلاث الأولى للبطولة لكل من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، على أن تكون مباراة الافتتاح في مونتفيديو بمناسبة مرور 100 عام على تنظيم أول بطولة كأس عالم عام 1930 بأوروجواي.