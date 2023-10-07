ليسكوت: «السيتي» أكد «الهيمنة المحلية» بـ«الإنجازات القارية»

مراد المصري (دبي)



حضرت «الاتحاد» استقبال الكؤوس «الثلاثية التاريخية» التي حصدها مانشستر سيتي، في الموسم الماضي، بجانب كأس السوبر الأوروبي هذا الموسم، والتي وصلت إلى الإمارات، وتترقب الجماهير ظهورها يوم الأحد في متحف «اللوفر أبوظبي»، رفقة جوليون ليسكوت أسطورة الفريق.

وفي حوار خاص، أكد ليسكوت أن ما حققه «السيتي» من نجاح رائع، خلال السنوات الماضية، غير قابل للنقاش، خصوصاً مع حصد لقب دوري أبطال أوروبا الذي توج مرحلة هيمن فيها «البلومون» محلياً، وكان ينتظر أن يرسخ إرثه مع اللقب القاري.

وقال: «مررنا بلحظات كنا فيها الأقرب من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، قبل أن نحقق ذلك الموسم الماضي، ليدخل الفريق التاريخ من أوسع أبوابه، ونغلق الباب أمام كل من شكك بقدراتنا، وأثبتنا فاعلية الفريق، بفضل الجهد الكبير الذي بذلته إدارة النادي، من أجل الوصول به إلى مكانته الحالية».

ويرى ليسكوت أن التفوق على ريال مدريد بـ «رباعية» في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كان شيئاً مذهلاً، وقال: «في الموسم الذي سبقه لعبنا جيداً، وكنا الأقرب من تجاوز «الريال»، لذلك لم يكن هناك شك بقدرتنا على تجاوزه في الموسم التالي، لكن الطريقة التي فعل بها الفريق ذلك، عبر السيطرة شبه المطلقة من الدقيقة الأولى إلى الأخيرة، كانت مذهلة، ولحظة جعلتنا ندخل المباراة النهائية بعد ذلك بثقة كبيرة في أننا سنحرز اللقب.

وأوضح ليسكوت أن هيمنة مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لا تعني أن المنافسة غير موجودة، وقال: الجميع ينظر إلى الفريق الذي يحرز اللقب في نهاية الموسم، ولكن الوصول إلى قمة الترتيب، يتطلب بذل المزيد من الجهد، وهو ما يفعله «السيتي» موسماً تلو الآخر، وفي آخر موسمين كانت المنافسة ممتدة حتى مراحل أخيرة من المسابقة، ويجب أن يدرك الجميع أنه لا يوجد شيء مضمون في كرة القدم، والنجاح لا يتحقق دون القيام بعمل كبير.

وفيما يتعلق بتألق المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، والحمل على عاتقه هذا الموسم، قال: «لا يمكن أن تسجل هذا العدد من الأهداف، من دون أن تكون لاعباً بقدرات استثنائية، والموسم الحالي أعتقد أن الفرق بدأت تغير من طريقة لعبها أمامه، من أجل الحد من خطورته، لكنه يبقى دائماً يشكل تحدياً للمدافعين، وبإمكانه أن ينهي الموسم بعدد كبير من الأهداف، كما فعل الموسم الماضي».

وأشاد ليسكوت بالتخطيط الإيجابي للنادي في التعاقدات، حيث لم يتم إهمال الجانب الدفاعي، وقال: «يضم الفريق مجموعة تعتبر من أفضل المدافعين في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وقام المدرب بيب جوارديولا، بمنحهم مهام تتخطى الخروج بشباك نظيفة، إلى المساهمة في أجزاء عديدة من اللعبة، كما شاهدنا جون ستونز يفعل في الموسم الماضي على سبيل المثال، وهنا تكمن قوة «السيتي» في نظام العمل داخل المجموعة بأكملها».

وعبر ليسكوت عن تطلعه للقاء الجماهير في الإمارات، خصوصاً في الفعالية المقررة في متحف اللوفر أبوظبي، وقال: القاعدة الجماهيرية هنا تنمو وتصبح أقوى مع مرور الوقت، وهناك رابط خاص للغاية بين «السيتي» والإمارات، يجعلنا نتواجد في مكان متميز، ونتطلع للقدوم إليه دائماً.

وتنطلق أنشطة الفعالية العائلية في الساعة الخامسة والنصف مساءً في متحف اللوفر أبوظبي، حيث يمكن لجمهور «السيتي» في الدولة التقاط الصور التذكارية مع الكؤوس، ولقاء أسطورة النادي جوليون ليسكوت، فيما تشهد الفعاليات تنظيم مسابقات تتيح للمشجعين الفوز بجوائز متميزة من النادي، بالإضافة إلى عروض ترفيهية والعديد من الأنشطة العائلية، بالإضافة إلى حضور تميمتَي النادي الرسميتين «مونشستر» و«مون بيم».