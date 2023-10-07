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الرياضة

«فخر أبوظبي» و«الفرسان».. المتعة مضمونة!

«فخر أبوظبي» و«الفرسان».. المتعة مضمونة!
7 أكتوبر 2023 15:25

سلطان آل علي (دبي)

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يلتقي الجزيرة وشباب الأهلي، اليوم السبت، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة أبوظبي، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وهي المواجهة التي تحمل الطابع التنافسي على مستوى التاريخ القريب أو الحاضر، وفق جدول الترتيب بين الفريقين.
ويدخل كلا الفريقين اللقاء بهدف حصد النقاط الثلاث، شباب الأهلي من أجل تعزيز الصدارة وإيقاف منافس مباشر على اللقب، والجزيرة للتساوي مع شباب الأهلي والعين في القمة برصيد 12 نقطة، قبل نهاية الجولة.
ولعل أبرز ما يميز القمة التي بلغت أوج إثارتها في «عصر الاحتراف»، هو غزارة الأهداف فيها، حيث يحمل التاريخ العديد من المباريات التي لا يمكن نسيانها.
وتشير الأرقام إلى أن مواجهات الجزيرة وشباب الأهلي منذ موسم 2018-2019 شهدت 58 هدفاً، خلال 14 مباراة بكل البطولات «دون الدوري غير المستكمل»، بمعدل 4 أهداف كل مباراة، منها 30 هدفاً لـ«فخر أبوظبي» و32 هدفاً لـ«الفرسان»، كما انتصر شباب الأهلي 6 مرات، والجزيرة 4 مرات، فيما حضر التعادل 4 مرات.
وشهدت هذه الفترة حضور الفريقين في مباريات خروج المغلوب بشكل متكرر، حيث تقابل الفريقان في ربع نهائي كأس الرابطة عام 2018، وفاز شباب الأهلي 4-2 في مباراة دراماتيكية شهدت 4 بطاقات حمراء.
كما تقابل الفريقان مرة أخرى في المسابقة نفسها، ولكن بنصف نهائي عام 2020، وتأهل شباب الأهلي بركلات الترجيح، وعادا مرة أخرى في ربع نهائي النسخة الماضية، وفاز الجزيرة بركلات الترجيح، وتقابل الفريقان في نهائي كأس السوبر 2022، وحققه الجزيرة بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1.
وتعد أبرز المباريات على مستوى النتائج والغزارة، هي مواجهة افتتاحية الدوري موسم 2018-2019، وحضرت فيها 9 أهداف بين الفريقين، ورجحت كفة الجزيرة 5-4، كما لا يمكن أن ننسى نتيجة 5-3 للجزيرة أيضاً في دوري موسم 2020-2021.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
شباب الأهلي
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