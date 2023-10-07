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الرياضة

عودة الدراجات بـ «برونزية تاريخية»

عودة الدراجات بـ «برونزية تاريخية»
7 أكتوبر 2023 17:12

دبي (الاتحاد) 

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عادت إلى البلاد بعثة منتخب الدراجات، بعد المشاركة الناجحة، في دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وحصد أول ميدالية تاريخية لدراجات الإمارات، في مشوار المشاركة بالبطولة، عن طريق أحمد المنصوري، في سباق الأومنيوم، ضمن منافسات المضمار عقب حصد الميدالية البرونزية في السباق.
واستقبل البعثة خليفة بن عمير، نائب رئيس مجلس الإدارة، رئيس اللجنة الفنية، والذي حرص على الحديث مع الأبطال.
وأكد خليفة بن عمير، أن إنجازات «دراجات الإمارات» متواصلة، بعد العمل الكبير الذي يقوم به لاعبو المنتخب والمعسكرات الخارجية والمشاركات، والتي أسهمت في رفع مستوى الطموح والأهداف من بطولة إلى أخرى.
وأشار ابن عمير، إلى أن دراج المنتخب عبدالله جاسم، يعتبر مفاجأة جديدة للإمارات في البطولات الخارجية، بعدما حصل على المركز الثامن، وسط عمالقة القارة الآسيوية وأبطال العالم، في سباق تخطى مسافته 200 كم، وللمرة الأولى يشارك عبدالله جاسم في هذه السباقات الطويلة، ولكنه نجح بشكل كبير في البطولة.

الإمارات
منتخب الدراجات
الدراجات الهوائية
دورة الألعاب الآسيوية
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