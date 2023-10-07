«الأبيض» يدفع بـ «فريقين» أمام الكويت ولبنان



معتز الشامي (دبي)



استقر الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني لكرة القدم، على الدفع بـ «تشكيلتين» في المباراتين الوديتين، أمام الكويت ولبنان يومي 12 و17 أكتوبر الجاري، مع إجراء بعض التعديلات على طريقة اللعب، بهدف منح الفرصة للوجوه الشابة، الذين ضمتهم قائمة «الأبيض» خلال التجمع الذي يبدأ يوم الاثنين في دبي.

ويأتي المعسكر ضمن خطة إعداد المنتخب، لخوض التصفيات الآسيوية المشتركة، المؤهلة إلى «مونديال 2026»، وكأس آسيا 2027، بالإضافة إلى التحضير واختيار أبرز المواهب للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2023، بالدوحة في يناير المقبل.

واستدعى البرتغالي باولو بينتو 29 لاعباً للتجمع، ويتوقع تقليص العدد إلى 25 أو 26 لاعباً، حيث ينتظر الجهاز الفني مخرجات الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، ومدى جاهزية الأسماء التي تم الإعلان عنها لدخول المعسكر.

وكما ضم الجهاز الفني 8 لاعبين من المنتخب الأولمبي من بينهم 5 عناصر يتم منحهم فرصة المشاركة مع «الأبيض» للمرة الأولى في مسيرتهم، بجانب عودة بعض الأسماء التي غابت مؤخراً بداعي الإصابة، مثل محمد العطاس، و أحمد جميل.

وعن التغييرات الكبيرة ضمن خطة «الإحلال والتجديد» التي يجريها الجهاز الفني للمنتخب بقيادة بينتو، أكد الألماني وينفرد شايفر مدرب شباب الأهلي والعين وبني ياس السابق، أن «الأبيض» يحتاج في المرحلة الأولى الحالية مع بينتو، إلى زيادة التجارب، سواء بمنح الفرصة لبعض الأسماء، أو السعي لاختيار لاعبين جدد، والهبوط بمعدلات الأعمار في أغلب المراكز، حيث يحتاج المنتخب إلى لاعبين قادرين على تقديم الأفضل في المواجهات الدولية، خلال العامين المقبلين على وجه التحديد.

ولفت شايفر إلى أن المنتخب قدم مستوى متميزاً للغاية أمام كوستاريكا في سبتمبر الماضي في معسكر كرواتيا، مشيداً بالتكتيك الذي نفذه «الأبيض»، وبطريقة اللعب الجماعية التي طبقها بينتو، والذي أعادت اكتشاف كايو كانيدو وليما، بالإضافة إلى علي صالح ويحيى الغساني، وقال: «كل تلك المكاسب مهمة للغاية في مسيرة المنتخب، خلال مرحلة البدايات مع الجهاز الفني الجديد».

وأضاف: «الأبيض يحتاج إلى اكتشاف بعض المواهب الجديدة لتدعيم الصفوف، والحصول على الفرصة من دون ضغوط، خاصة أنه مع تجمع نوفمبر وما يليه، تزيد الضغوط على اللاعبين والجهاز الفني أيضاً، وبالتالي تصبح فرصة التجربة الآن أفضل قرار».

وشدد شايفر على ضرورة منح الفرصة كافية للعناصر الجديدة ودمجها مع أصحاب الخبرات خصوصا في وديتي الكويت ولبنان المنتظرتين.