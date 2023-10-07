« الجو جيتسو» يرفع حصاده إلى 10 ميداليات في «الآسياد»

هانجتشو (وام)



اختتم منتخبنا الوطني للجو جيتسو، برعاية شركة مبادلة للاستثمار مشاركته، في دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة، بحصيلة تاريخية بلغت 10 ميداليات، بواقع 4 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، و3 ميداليات برونزية، حيث حصد أبطال الإمارات 3 ميداليات إضافية، بواقع ذهبية في وزن 63 كجم للسيدات، وذهبية في وزن 85 كجم للرجال، وبرونزية في نفس الوزن، وبذلك يصبح هذا العدد من الميداليات هو الأكبر في تاريخ أي رياضة قتالية أو غير قتالية، وتتصدر الإمارات بذلك الترتيب العام لمنافسات الجو جيتسو في دورة الألعاب الآسيوية، وتسيطر على نصف الميداليات في «الآسياد».

وحصل بطلنا العالمي فيصل الكتبي على ذهبية الرجال، بعد نزالات قوية ومثيرة، مع المصنفين الأوائل في وزن 85 كجم، فيما حصل سعيد الكبيسي على البرونزية في نفس الوزن، وسطرت البطلة شما الكلباني تاريخاً جديداً لبنت الإمارات في الألعاب القتالية، بإضافة ذهبية تاريخية ثانية في الألعاب الآسيوية في وزن 63 كجم، بعد ذهبية أسماء الحوسني أمس في وزن 52 كجم.



وبهذه الإنجازات الفريدة من نوعها أثبت أبطال الإمارات مجدداً أن الجو جيتسو «منجم الذهب» لرياضة الإمارات في المحافل الكبرى.

أقيمت نزالات اليوم على صالة لينبو شيوشان بالقرية الأولمبية في مدينة هانجتشو، وسط حضور جماهيري كبير، وبدأت المنافسات في التاسعة صباحاً، بالأدوار التمهيدية، واستمرت حتى الساعة الواحدة ظهراً، ثم أقيمت الأدوار النهائية من الساعة الثالثة عصراً إلى الساعة الخامسة مساءً، وعاش وفد الإمارات لحظات تاريخية، عندما تم عزف السلام الوطني مرتين على منصة التتويج، والذي صاحبه رفع علم الدولة مرتين أيضاً.

وشارك في مراسم التتويج محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد رئيس بعثة الجو جيتسو لـ «الآسياد»، وفهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، وبانايوتوس ثيودوروبوليس رئيس الاتحاد الدولي، وخواكيم ثومفارت مدير عام الاتحاد الدولي.

وتلقت بعثة الجو جيتسو تهنئة رسمية من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أشاد فيها بنتائج المنتخب وتتويجه بـ 10 ميداليات ملونة، وبجهود الاتحاد في تطوير اللعبة وصناعة الأبطال والبطلات من أبناء الدولة القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة في كل المحافل الرياضية.

وهنأ عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو البعثة على الإنجاز الكبير، حيث رفع أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، على دعم سموهما الدائم لرياضة الجو جيتسو الذي تحول إلى مشروع وطن، وثقتهما في أبناء وبنات الإمارات، مشيراً إلى أن رياضة الجو جيتسو محظوظة بهذا الدعم السامي، ولن تدخر جهداً في تشريف الوطن ورفع علم الدولة في كل المحافل.

وقال رئيس الاتحاد: «كلمة شكراً قليلة على أبطال الإمارات وبطلاتها وأسرهم، لأنهم قدموا الكثير من التضحيات، من أجل الوصول إلى هذا الإنجاز، ولابد أن ندرك بأن 4 ميداليات ذهبية من 10 ميداليات لم تأت من فراغ، ولكنها نتيجة دعم كبير من القيادة الرشيدة، وتضحيات بلا حدود من المدربين واللاعبين على مدار سنوات طويلة، في المعسكرات والبطولات والتدريبات».

وأضاف: «الجو جيتسو» يقدم نموذجاً ناجحاً، وتجربة متميزة لرياضة الإمارات، لأنه وثق في أبناء وبنات الدولة، ومنحهم الفرص والدعم، وها هو الآن يحصد الثمار، ونعتبر تجربتنا هذه ملكاً لكل الاتحادات الأخرى لأننا جميعاً في قارب واحد، ولن يفوتنا هنا أن نشكر اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وكل أعضائها وممثليها في البعثة التي مثلت الإمارات في كل الرياضات، كما نشكر الهيئة العامة للرياضة، ورعاة الاتحاد من المؤسسات الوطنية والخاصة الذين نعتبرهم شركاء الإنجاز، وأقول لهم أبناؤكم كانوا عند حسن الظن بهم، وأوفوا بوعودهم، وأكدوا أن كل استثمار فيهم يؤتي ثماره، وحققوا مكاسب تاريخية غير مسبوقة تجعل من الجو جيتسو منجماً للذهب لرياضة الإمارات، كما أن بنت الإمارات أبدعت وأثبتت نفسها كبطلة عالمية، بفضل عزيمتها وإصرارها على التميز حتى في الألعاب القتالية.



الظاهري: معتادون على التتويج



أكد محمد سالم الظاهري رئيس بعثة الإمارات لدورة الألعاب الآسيوية، أن منتخب الإمارات استعد بشكل جيد، وأن الرؤية كانت واضحة لدى الجهاز الفني واللاعبين منذ فترة طويلة، وهم يدركون حجم المسؤولية، ونحن معتادون منهم على التتويج، لكن الجديد الذي قدمته هذه الدورة هو الشخصية القوية للاعبة الإماراتية، وخصوصاً أسماء الحوسني وشما الكلباني، وبلقيس الهاشمي وشمسه العامري، ولا سيما أن المنافسة كانت قوية، والنزالات لم تحسم إلا في اللحظات الأخيرة».



الشامسي: الإنجاز يعكس جودة العمل



أكد فهد علي الشامسي أمين عام الاتحادين الإماراتي والآسيوي، أن الإنجاز الإماراتي يعكس جودة العمل في الاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي، الذي آمن بالمشروع، وقاد فريق عمل الاتحاد باستراتيجية علمية مدروسة وهادئة بشكل مؤسسي، ووفقاً لمؤشرات أداء تستهدف الرقم واحد دائماً، وقال: «ما حققنا من نجاحات في اتحاد الجو جيتسو، تم نقله بنفس الاستراتيجية إلى آسيا اعتباراً من عام 2012، حتى أصبحت آسيا أفضل قارات العالم في نسب النمو والتطور».

وقال: «الاتحاد الآسيوي يحظى بتقدير كبير من المجلس الأولمبي الآسيوي، بدليل حضور كثير من الوزراء ومسؤولي المجلس لمنافساتنا وإشادتهم بالتنظيم فيها، وبقوة المنافسة، خاصة في ظل مشاركة 28 دولة، وفوز 10 دول بالميداليات، بما يدل على قوة المنافسة بين الدول، وحجم التطور الذي شهدته اللعبة في الكثير من الدول مثل كوريا الجنوبية، والفلبين، وكازاخستان، وتايلاند، والمملكة العربية السعودية، والبحرين ومنغوليا وسنغافورة وأوزبكستان، ونشكر هنا جمهورية الصين الشعبية على التنظيم المميز والاستضافة الناجحة».



المنهالي: الحصاد متوقع

أكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية للاتحاد، أن إنجازات منتخب الإمارات كانت متوقعة، خاصة في ظل الاستعدادات القوية التي بدأت منذ 5 سنوات لهذه الدورة، والبرنامج المتدرج الذي وضعه الجهاز الفني، واعتمده مجلس إدارة الاتحاد منذ فترة طويلة.

وقال: «بالرغم من أننا حققنا 10 ميداليات، منها 4 ذهبيات إلا أنني كنت أطمح لذهبيتين إضافيتين في وزنين آخرين، ومع ذلك فأنا راضٍ كل الرضا عن المشاركة، والإنجاز لأنني كنت شاهداً على تضحيات اللاعبين واللاعبات في العامين الأخيرين تحديداً».

وتابع المنهالي: «ليس لدينا وقت للراحة، ونعود للاستعداد للمشاركة في بطولة «دورة الألعاب القتالية» العالمية بعد أسبوعين، في المملكة العربية السعودية، ثم بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل».

وأضاف: «دورة الألعاب الآسيوية بالصين، وما تحقق فيها سوف تكون نهاية مرحلة، وبداية مرحلة جديدة من العمل بأهداف جديدة، ولكني أشكر كل اللاعبين واللاعبات، لأنني بعد 5 سنوات مع المنتخب، لم نشارك في بطولة قارية أو دورة للألعاب أو بطولة عالمية، إلا وقد حققنا المركز الأول، فشكراً لهم والجهاز الفني، وغداً يوم جديد سوف نجدد أهدافنا، ونواصل السعي من أجل الرقم واحد».



فيصل الكتبي: فخور بالذهبية

أشار البطل العالمي فيصل الكتبي الذي حافظ على الذهبية للدورة الثانية على التوالي إلى أنه فخور بها، ويهديها إلى القيادة الرشيدة، التي لا تدخر جهداً في الاستثمار بأبنائها وتوفير أكبر دعم لهم، من أجل الوصول إلى القمة.

وقال الكتبي الذي كان قد فاز بذهبية الدورة السابقة «جاكرتا 2018»، إن الدولة التي حلقت في الفضاء، ووصلت إلى القمة في الكثير من المجالات، تستحق أن تكون في الصدارة أيضاً بالرياضة، وأنه مهما حقق من إنجازات فلن يوفي الوطن حقه، وأنه على ثقة من أن زملاءه في المنتخب من الأجيال الجديدة، قادرون على مواصلة الإنجازات في كل الفئات، بنين وبنات».



شما الكلباني: كنت مستعدة للمنافسة على الذهب



أكدت البطلة شما الكلباني أن رياضة الجو جيتسو محظوظة بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، وأن بنت الإمارات تحظى برعاية واهتمام من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، القدوة والمثل في العطاء لتمكين المرأة في كافة المجالات».

وقالت: «كنت مستعدة للمنافسة على الذهب في تلك الدورة اعتباراً من العام الماضي، حيث كان مقرراً لها أن تقام في 2022، ولكن تأجيلها لمدة عام، أعطاني فرصة أكبر للاستعداد بشكل مثالي، والاتحاد برئاسة عبدالمنعم الهاشمي لم يدخر أي جهد في توفير الدعم الكامل لنا من معسكرات ومشاركات وبطولات داخلية وخارجية وصلت بنا إلى قمة المستوى الفني والبدني والذهني قبل الدخول في أجواء البطولة».