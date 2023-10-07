«البركان» يفرض التعادل على «الإمبراطور»

مراد المصري (دبي)

فرض عجمان التعادل على الوصل 1-1، في المباراة التي أقيمت بملعب زعبيل، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، لينزف «الإمبراطور» نقطتين في سباق المنافسة على اللقب، ويصبح رصيده 11 نقطة، فيما أوقف «البركان» سلسلة تعثراته، وحصد «النقطة الثانية»، بقيادة «المدرب الجديد» الروماني دانييل إيسايلا.

كان الوصل الأكثر استحواذاً على الكرة ووصولاً إلى المرمى، إلا أن عجمان نجح في الصمود أمام هذه المحاولات.

وافتتح «البرتقالي» التسجيل من هجمة مرتدة منظمة، ليمرر وليد أزارو الكرة إلى علي مدن سددها بقوة من على حافة المنطقة، سكنت شباك الحارس خالد السناني في الدقيقة 26، وهو أول أهداف يهز به مدن شباك «الأصفر» من بين 15 هدفاً سجلها خلال مسيرته في «دوري المحترفين».

وأجرى الصربي ميلوش مدرب الوصل تغييراً في مطلع الشوط الثاني، بإشراك فارس خليل بدلاً من عبد الرحمن صالح.

ونجح الوصل من إدراك التعادل بعد «هجمة خاطفة»، قادها علي صالح الذي مرر الكرة إلى هاريس، هيأ الكرة أمام سياكا، سددها داخل الشباك في الدقيقة 57.

حاول ميلوش تنشيط الهجوم، عندما أشرك كايو كانيدو بدلاً من جيرونيمو بوبليتي، فيما قام إيسايلا بـ «تبديل مزدوج»، بإشراك روكي مارسيانو وبلال يوسف بدلاً من علي مدن وناصر عبد الهادي.

وخرج يوسف أحمد حارس عجمان، بعد إصابة قوية تعرض لها، ولعب محمد يوسف بدلاً منه في الدقيقة 79، وأكمل الوصل اللقاء بعشرة لاعبين، بعد خروج المغربي سفيان بوفتيني بالبطاقة الحمراء، بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، عقب تدخله على مواطنه وليد أزارو في الدقيقة 84.

وخرج سعود سعيد لاعب عجمان بالبطاقة الحمراء، بعد نيله الإنذار الثاني في الدقيقة 90.