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الرياضة

4 مواجهات تدشن سباق الجولة الخامسة من «دوري الأولى»

العروبة «المتصدر» يحل ضيفاً على الرمس (الاتحاد)
8 أكتوبر 2023 02:18

معتصم عبدالله (دبي)

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تنطلق مساء اليوم، الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى، بإقامة 4 مباريات تجمع مسافي والظفرة، الرمس والعروبة، الفجيرة وجلف يونايتد، مصفوت وجلف أف سي. وتستكمل الجولة غداً الاثنين بمباريات دبا والتعاون، دبا الحصن والجزيرة الحمراء، الذيد ويونايتد، العربي والحمرية، فيما يغيب فريق نادي سيتي صاحب المركز الـ12 برصيد 4 نقاط بداعي الراحة.
وتكمل مواجهات الجولة الخامسة تحضيرات أندية دوري الأولى لانطلاق منافسات دور الستة عشر في التصفيات التمهيدية للبطولة الأغلى «كأس رئيس الدولة»، والمقررة يومي 14 و15 أكتوبر الجاري، والتي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة بداية من دور الستة عشر وحتى نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان في مباراتي نصف النهائي للانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين في دور الـ16.
وتتركز الأنظار في الجولة الخامسة، على الاختبارات الجدية لفرق الصدارة، حيث يحل العروبة صاحب العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، ضيفاً على الرمس صاحب المركز الـ13 برصيد 3 نقاط، فيما يلعب الظفرة «الثالث» برصيد 8 نقاط أمام مضيفه مسافي «الخامس» وله 7 نقاط، ويستقبل العربي «الوصيف» برصيد 8 نقاط غداً ضيفه الحمرية صاحب المركز الـ14 برصيد 3 نقاط، فيما يلعب التعاون الرابع بـ8 نقاط في ضيافة دبا السابع وله 6 نقاط من ثلاث مباريات. 
مباريات اليوم 
مسافي – الظفرة 17:10
الرمس – العروبة 17:10
الفجيرة – جلف يونايتد 17:10
مصفوت – جلف أف سي 17:15
غداً
دبا – التعاون 17:10
دبا الحصن – الجزيرة الحمراء 17:10
الذيد – يونايتد 17:10
العربي – الحمرية 17:15

دوري الدرجة الأولى
مسافي
الظفرة
العروبة
الفجيرة
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