قمة بين «العميد» و«الزعيم».. و«الصقور» يتحدى «الملك»

معتصم عبدالله (دبي)

يسدل الستار مساء اليوم، على مواجهات الجولة الخامسة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بإقامة مباراتي الإمارات والشارقة على ملعب الأول في رأس الخيمة، والنصر أمام ضيفه العين على استاد آل مكتوم معقل «العميد» في دبي، وذلك قبل التوقف الثاني لمشوار الدوري بداعي «أيام الفيفا»، والذي يستمر حتى 27 أكتوبر الجاري موعد انطلاق «الجولة السادسة».

وتتخلل فترة التوقف الثانية لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، مباراتا «الأبيض» أمام الكويت ولبنان 12 و17 أكتوبر على استاد آل مكتوم، فيما تلعب أندية الشارقة واتحاد كلباء، النصر والعين، شباب الأهلي والوصل، الجزيرة والوحدة، خلال توقف الدوري مباريات ذهاب الدور ربع النهائي لـ«كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» 19 و20 أكتوبر على التوالي.

وتنطلق مباريات ختام «الجولة الخامسة» مساء اليوم، بمواجهة الإمارات صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، أمام ضيفه الشارقة الثامن برصيد 6 نقاط، وكان «الصقور» حافظ على سجله خالياً من الخسارة في آخر ثلاث جولات بالتعادل في مباراتين مع عجمان 4-4، وبني ياس 0-0، مقابل الفوز على خورفكان 2-0، في الوقت الذي خسر فيه بمشاركة «الملك» في مباراتين في آخر ثلاث جولات أمام الوصل 1-3، والعين 2-3.

ويفقد «الصقور» في مواجهة الليلة خدمات مهاجمه الإسباني باكو ألكاسير أمام فريقه السابق الشارقة بداعي شرط الإعارة، وهو يعتمد بشكل أساسي على مهارات نجمه الإسباني إنييستا، الذي سيلعب في مواجهة البوسني بيانيتش نجم «الملك» الحالي، والذي خلف «الرسام» في تشكيلة برشلونة، وظهر بالقميص رقم 8.

والتقى الإمارات والشارقة في 18 مواجهة سابقة في «دوري المحترفين»، حقق خلالها «الملك» الفوز في 7، مقابل انتصارين للصقور، وحسم التعادل 9 مباريات.

وتتجه الأنظار في قمة الختام، إلى استاد آل مكتوم، الذي يحتضن مواجهة «العميد» العائد بأول ثلاث نقاط من ملعب مضيفه حتا 3-0، في الجولة الماضية، أمام ضيفه «الزعيم» صاحب «العلامة الكاملة» برصيد 12 نقطة، والمنتشي بانتصاراته المتتالية في 8 مباريات على التوالي، في كل المسابقات، منذ بداية الموسم الحالي.

وتصطدم رغبة «العميد» في إلحاق الخسارة الأولى في الموسم بضيفه «الزعيم»، بأفضلية الأخير في المواجهات المباشرة بين الفريقين في «دوري المحترفين»، برصيد 19 انتصاراً، مقابل 6 لـ «الأزرق»، والتعادل في ثلاث مباريات، وكان العين حقق الفوز في آخر 8 مباريات أمام النصر على استاد آل مكتوم في الدوري.

ويعول «أصحاب الأرض» في قمة الليلة على اكتمال صفوف الفريق، وهو الأمر الذي دفع الصربي جوران مدرب «العميد» إلى التأكيد على جاهزية عناصر فريقه، حيث قال: «نحترم العين، وأثق في المقابل في قدرة فريقي على الظهور الجيد»، وأضاف: «بروح الفريق الواحد والعمل الجاد سنحقق نتيجة إيجابية».

في المقابل، ذكر الهولندي ألفريد شرودر مدرب العين، والذي يفتقد خدمات مدافعه كوامي أوتوني، أن فريقه اعتاد اللعب تحت الضغط، وأوضح: «معتادون على التعامل مع الضغوط، ولست قلقاً من ارتفاع سقف توقعات الجماهير، في ظل توالي الانتصارات المحلية والقارية».

ويراهن جمهور «العميد» في مباراة الليلة على تألق المهاجم الإيطالي مانولو جابياديني والذي افتتح سجله التهديفي في الدوري بتسجيله «ثنائية» في مباراة حتا في الجولة الماضية، في الوقت الذي يبرز فيه اسم التوجولي لابا كودجو في مقدمة هجوم «الزعيم» بتسجيله 4 أهداف ضمن قائمة المنافسين على صدارة الهدافين.

أفضلية «السامبا»

سجل اللاعبون البرازيليون، 6 من آخر 7 أهداف في مواجهات الإمارات والشارقة قبل مباراة الليلة، ويتصدر البرازيلي ويلتون سواريز مهاجم «الملك» السابق قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 4 أهداف، ويملك الشارقة في رصيده 26 هدفاً في مرمى «الصقور»، مقابل 20 للأخير.

الـ20 هاجس «العميد»

يرغب النصر بشدة في تجنب الخسارة أمام ضيفه العين في مباراة الليلة، حيث يعد «الزعيم» الفريق الأكثر فوزاً على «العميد» في «دوري المحترفين» برصيد 19 انتصاراً، في الوقت الذي استقبلت فيه شباك «الأزرق» 53 هدفاً أمام العين كأكثر فريق أيضاً نجح في الوصول لمرمى «العميد».