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الرياضة

«فخر أبوظبي» و«الفرسان».. «نقطة واحدة لا تكفي»

«فخر أبوظبي» و«الفرسان».. «نقطة واحدة لا تكفي»
7 أكتوبر 2023 22:43

مصطفى الديب (أبوظبي)

تعادل الجزيرة وشباب الأهلي بهدف لكل منهما، في قمة «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، والتي أقيمت باستاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي. وحصل كل فريق على «نقطة»، ليرفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى «النقطة العاشرة»، بينما ارتفع رصيد «الفرسان» إلى «النقطة 13»، لينفرد بصدارة الدوري «مؤقتاً»، انتظاراً لنتيجة مباراة العين والنصر في ختام الجولة.

أحرز أليخاندرو بوزيلو هدف التقدم للجزيرة في الدقيقة 19، إثر مجهود فردي، وسدد الكرة التي ارتطمت بالدفاع وسكنت الشباك، معلنة هدف السبق لـ «أصحاب الأرض»، واستمر تقدم الجزيرة حتى نهاية الشوط الأول، رغم محاولات شباب الأهلي لمعادلة النتيجة.

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بدأ «الفرسان» الشوط الثاني بضغط هجومي، واستغل يوري سيزار خطأ دفاعياً من لاعبي الجزيرة، ليتوغل داخل المنطقة، ويسدد كرة داخل الشباك، معلنة هدف التعادل. بعد الهدف حاول الجزيرة العودة إلى التقدم، إلا أن تألق حسن حمزة حارس شباب الأهلي، حال دون ذلك، خاصة في الدقائق الأخيرة، عندما أنقذ تسديدة كيبانو بشكل رائع.

في المقابل، شكلت هجمات «الفرسان» خطورة كبيرة على مرمى علي خصيف، لكنها لم تسفر عن شيء، لينتهي اللقاء بتعادل «خاسر» للفريقين، في صراع المنافسة على اللقب.

دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الجزيرة
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