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الهلال يسطع بالصدارة

الهلال يسطع بالصدارة
8 أكتوبر 2023 08:53

الرياض (أ ف ب)

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استعاد الهلال بغياب نجمه البرازيلي نيمار صدارة الدوري السعودي لكرة القدم، بفوزه على فريق الأخدود 3-0، ضمن منافسات المرحلة التاسعة.
وغاب نيمار عن المباراة، بعد أن سمح له مدرب الهلال البرتغالي خورخي جيسوس، بالسفر إلى البرازيل لحضور ولادة ابنته.
ورفع الهلال رصيده إلى 23 نقطة في صدارة الترتيب، من 7 انتصارات وتعادلَين بفارق نقطة عن التعاون الثاني، وسجل الأهداف البرازيلي ميشيل ديلجادو «11»، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش هدفين «71 و83».
تقدم الهلال مبكراً بهدف بنكهة برازيلية سجله ديلجادو بصناعة من مواطنه مالكوم دي أوليفيرا «11»، وفي الوقت بدل الضائع للشوط الأول، أشهر حكم اللقاء بطاقة صفراء ثانية وطرد لاعب الأخدود سعيد الربيعي.
وأضاف سافيتش ثاني أهداف الهلال في الدقيقة 47، بعد عرضية من زميله البرتغالي روبن نيفيش، ولكن بعد عودة الحكم إلى تقنية الفيديو قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل.
وعند الدقيقة 70، قاد سالم الدوسري هجمة هلالية، مررها داخل الصندوق إلى زميله الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وحولها إلى مواطنه سافيتش الذي سجل ثاني أهداف الهلال.
تسبب اللاعب الروماني أندريه بوركا في ضربة جزاء للهلال، بعد عرقلته الدوسري داخل منطقة الجزاء «80»، تقدم الدوسري لتسديد الركلة ولكن حارس الأخدود، البرازيلي باولو فيتور تصدى لها، قبل أن يتقدم سافيتش ويتابع الكرة في المرمى مسجلاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه «82».

الدوري السعودي
الهلال
نيمار
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