أليجري: كرة القدم تخسر «الاستثنائي»

روما (أ ف ب)



قال ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس، غداة تأكيد النتيجة الإيجابية لاختبار المنشطات للعينة الثانية، للاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا أن «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً».

وشدد أليجري بعد فوز فريقه في مباراة «الديربي» على تورينو 2-0، ضمن منافسات المرحلة الثامنة «على المستوى الإنساني، الأمر يزعجني كثيراً، لأنني قريب من اللاعب».

وأضاف «كرة القدم خسرت لاعباً استثنائياً، كان مختلفاً عن الآخرين»، بينما ستبدأ سلطات مكافحة المنشطات الإيطالية التحقيق في قضية بوجبا (30 عاماً)».

ويتعرض بطل مونديال روسيا 2018 الذي ثبت وجود مستويات مرتفعة من هرمون تستسوستيرون، بعد المباراة بين يوفنتوس ومضيفه أودينيزي في المرحلة الأولى من الدوري «20 أغسطس»، والتي لم يشارك فيها، للإيقاف لمدة أربع سنوات، قد تُخفّض إلى النصف بحال إثبات عدم تناول المادة المحظورة عن عمد.

ولتفسير وجود مادة التستسوستيرون في عيناته، يستشهد بوجبا باستخدام مكمل غذائي وصفه له طبيب أميركي.

أردف أليجري «دعونا ننتظر العقوبة، هذا يحزننا جميعاً، نأمل الأفضل له، لأنه على المستوى النفسي لا ينبغي أن يكون الأمر سهلاً بالنسبة له».

ومنذ الإعلان عن اختبار المنشطات الإيجابي الخاص باللاعب الدولي الفرنسي «91 مباراة» في 11 سبتمبر، تم إيقاف بوجبا الذي لم يعد يحق له الدخول إلى مقر تمارين فريقه يوفنتوس.

وعاد بوجبا إلى تورينو في يوليو 2022 بعد ستة مواسم قضاها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقابل صفقة قيمتها 8 ملايين يورو سنوياً، ما جعله صاحب أعلى راتب في فريق «السيدة العجوز».

وتوقف النادي الإيطالي عن دفع هذا الراتب له المنصوص عليه في عقده الذي ينتهي في عام 2026، على أن يدفع له الآن الحد الأدنى من الراتب المنصوص عليه في الاتفاقية الجماعية للاعبين المحترفين الإيطاليين، وهو 42500 يورو سنوياً.