«زيدان الجديد» يحطم رقم رونالدو



أنور إبراهيم (القاهرة)



يتألق النجم الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام «20 عاماً»، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، منذ الانتقال إليه في الصيف الماضي، قادماً من بروسيا دورتموند الألماني، مقابل 103 ملايين يورو، في الوقت الذي تصور فيه كثيرون أن الرقم لا يتناسب مع لاعب أكمل العشرين من عمره فقط في 29 يونيو الماضي، ومركزه الأصلي وسط الملعب، وليس رأس حربة هداف، من نوعية مواطنه هاري كين، أو النرويجي إيرلينج هالاند، أو الإسباني ألفارو موراتا وغيرهم.

غير أن الأيام والمباريات، أثبتت لجماهير «السانتياجو برنابيو» وإدارة «الميرنجي»، بل وكل المهتمين بكرة القدم في أوروبا والعالم، أن «الجنتلمان الإنجليزي» صفقة ناجحة بكل المقاييس الفنية.

وغزا بيلينجهام قلوب جماهير الريال في كل مكان، لأنه أثبت من أول مباراة رسمية يلعبها مع «البلانكوس» قدراته وإمكانياته العالية، ليس فقط لاعب وسط يجيد الدفاع ودعم الهجوم، وإنما أيضاً مهاجماً فريداً من نوعه يجيد تسجيل الأهداف وصناعتها، لدرجة أن الكثير من المصادر الصحفية الإسبانية، وصفته بأنه «زيدان الجديد».

وأثار نضجه المبكر وموهبته الفطرية اهتمام أكبر الأندية الأوروبية التي «يعض» بعضها «أصابع الندم»، لعدم قدرتها على منافسة «الريال» أو المزايدة على هذه الصفقة الناجحة، والتي حسمتها رغبة بيلينجهام الشديدة في اللعب لـ «الملكي».

ولم يكن الكثيرون يتوقعون أن يتأقلم بيلينجهام بهذه السرعة على لعب «الريال»، وظروف الدوري الإسباني الذي يتسم بالقوة والشراسة التي تصل أحياناً إلى درجة العنف، ولكنه نجح ليس فقط في تلبية طموحات جماهير الريال، وإنما تجاوزها أيضاً.

وقال موقع «ياهو سبورت»، مشيداً بالنجم الإنجليزي: بيلينجهام يتلألأ مثل «حبات الألماس»، منذ وصوله إلى مدريد، ونجح في لفت الأنظار إليه بشدة، ويتمتع برشاقة غير عادية، وقوة وقدرة على إمتاع الجماهير وإخراج آهات الإعجاب من حناجرها، بما يقدمه من كرة سهلة بعيدة عن التعقيد.

ولكل ذلك، كان من الطبيعي أن يدخل سريعاً سجل الأرقام القياسية مع ريال مدريد، إذ أنه بهدفيه في مرمى أوساسونا في الجولة التاسعة لـ «الليجا» في المباراة التي انتهت 4- صفر لمصلحة «الريال»، حطم الرقم القياسي المسجل باسم «الأسطورة» كريستيانو رونالدو الذي سجل 7 أهداف في أول 8 مباريات مع ريال مدريد، بينما سجل بيلينجهام 8 أهداف في نفس عدد المباريات، خاضها اللاعب بقميص الفريق.

ويتصدر حالياً ترتيب هدافي الدوري الإسباني، بفارق 3 أهداف عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، والإسباني ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد، والياباني بوكو لاعب ريال سوسيداد.