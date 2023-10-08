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الرياضة

«بركان» إيسايلا يبعثر أوراق «الإمبراطور»

«بركان» إيسايلا يبعثر أوراق «الإمبراطور»
8 أكتوبر 2023 10:30

 

مراد المصري (دبي)


خرج عجمان بتعادل بطعم الانتصار مع الوصل 1-1، في الجولة الخامسة من «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل الظروف التي عانى منها «البركان»، وتكمن في «الانطلاقة المتعثرة»، فيما جاءت النتيجة «محبطة» نوعاً ما لـ «الإمبراطور» الذي واصل نزف النقاط، وبدا مفتقداً للحلول الناجعة خلال المباراة.
وتواصلت الكفة التهديفية المتعادلة بين الفريقين بملعب «زعبيل» في «دوري المحترفين»، بعدما وصل كل منهما إلى 25 هدفاً، مما يرسخ أن «البرتقالي» يبقى دائماً محطة صعبة كلما زار «الأصفر» في دياره.
ولعبت الفاعلية دوراً كبيراً في حسم النتيجة، حيث سدد عجمان مرة واحدة فقط من أصل 5 تسديدات داخل إطار المرمى، وكانت كافية لتسجيل هدف، فيما سدد الوصل 26 مرة، منها 6 مرات بين القائمين والعارضة، إلا أنه اكتفى بهدف فقط.
ويمكن اعتبار أن العامل الأساسي في النتيجة هو المدرب دانييل إيسايلا الذي تولى مهمة تدريب عجمان، قبل أيام معدودة، إلا أنه أعاد التوازن إلى فريق استقبلت شباكه 18 هدفاً في أول أربع جولات، وجعله يقف سداً منيعاً أمام المحاولات الهجومية للمنافس، في الوقت الذي جاء الهدف من خلال جملة تكتيكية تدرب عليها اللاعبون في الحصص التدريبية قبل المباراة، من خلال دراسة إيسايلا للمنافس.

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أوضح إيسايلا، مدرب عجمان، أن فريقه تعادل مع منافس رائع، وقال: الوصل استهل الموسم بقوة، وحصلت له مشكلة في المباراة الأخيرة أمام خورفكان، ولعب أمامنا تحت ضغط، من أجل التعويض، ولكن قدمنا مباراة تكتيكية، وقدم اللاعبون روحاً قتالية عالية، وأرادوا أن يخرجوا بنتيجة إيجابية، واللقاء بمثابة «اختبار كبير» لنا، في أول مباراة، بعد ثلاثة أيام فقط من تولي تدريب عجمان، ونعرف من الآن ما الذي يجب علينا أن نعمل عليه.
وعلى الجانب الآخر، ظهر الصربي ميلوش مدرب الوصل، تائهاً للمباراة الثانية على التوالي، حيث تبعثرت أوراقه خلال الشوطين، ولم ينجح إلا في الخروج بالتعادل للمباراة الثانية على التوالي، حيث لم تؤت تغييراته ثمارها، إلى جانب عدم القدرة على تجاوز التنظيم الدفاعي لعجمان، رغم السيطرة بنسبة كبيرة للغاية على الكرة.
وأوضح ميلوش مدرب الوصل، أن فريقه لم يستحق أكثر من «النقطة»، وأن النتيجة عادلة، وذلك في ظل تفكير اللاعبين في مباراة خورفكان إلى الآن، وقال: لم نبدأ المباراة جيداً وافتقدنا للفاعلية في الشوط الأول، فيما سجل عجمان من الفرصة التي أتيحت له، وفي الشوط الثاني، رغم أننا سجلنا، ولكن لم ننجح في حسم الفوز.

 

 

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
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