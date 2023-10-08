«حشيم 40» بطل «العالية للبوانيش»

أبوظبي (الاتحاد)



تُوج «حشيم 40» لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، بلقب الجولة الثانية لسباق العالية للبوانيش الشراعية، والذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وجاء «نمران 39» وصيفاً، بقيادة المالك والنوخذة عمر عبد الله المرزوقي، وحل «زلزال 63» ثالثاً بقيادة المالك والنوخذة محمد مروان المرزوقي.

وجاء في المركز الرابع «عاصفة الحزم» بقيادة المالك والنوخذة عبد الله مروان عبد الله المرزوقي، وذهب «الخامس» إلى «مربان» لمالكه إبراهيم إسماعيل المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي الحوسني، ونال المركز السادس «السرب» بقيادة المالك والنوخذة الحر راشد خادم المهيري، فيما حصل «معزم» لمالكه أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي، وبقيادة النوخذة زايد عبد الله علي غريب الحوسني، على المركز السابع.

ونال «زفان» لمالكه محمد علي يوسف البشر، وبقيادة النوخذة يوسف علي يوسف البشر المركز الثامن، وحل «طوفان» لمالكه حمد راشد محمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل أحمد المرزوقي في المركز التاسع، فيما حصل «عقاب» بقيادة المالك والنوخذة عبد الله بلال النوبي سعيد على المركز العاشر.

وأقيم السباق لمسافة 7 أميال بحرية، بمشاركة 60 بانوشاً، أبحرت من عالي جزيرة مصنوعة باتجاه سارية العلم، إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش كاسر الأمواج، حيث تم تتويج أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وسط فرحة كبيرة لدى المشاركين بانطلاقة موسم السباقات التراثية.

وشهد السباق، وهو الافتتاحي للقوارب الشراعية التراثية، تنافساً مثيراً بين القوارب المشاركة، حيث جاءت البداية سريعة، بهدف التمركز في المسار المناسب، والاستفادة من سرعة الرياح للتقدم باتجاه محطة الختام، لترتفع المنافسة في المراحل التالية، لتحتدم بالقرب من خط النهاية بين قوارب المقدمة.

وكرم الفائزين سعيد حميد المهيري، رئيس قسم الصيانة والدعم الفني بالنادي، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية، وخليفة السويدي رئيس أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية.

من جهته، ثمن ماجد عتيق المهيري، مدير إدارة الرياضات البحرية، بالنادي، رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي، لسباق افتتاح الموسم، والاهتمام الكبير الذي يوليه للأنشطة والفعاليات والسباقات التراثية.

وأشاد المهيري بالمشاركة الكبيرة للقوارب في السباق، والتنظيم الجيد للحدث، وبحماس البحارة على متن القوارب، وتفاعل المتابعين من على كورنيش أبوظبي، ليرسم كل ذلك لوحة رائعة، تدفع بجهود الحفاظ على التراث البحري الإماراتي، إلى المزيد من النجاح، وتعزيزه لدى الشباب.

وأضاف: سعادتنا بنجاح السباق تضاعفت بفرحة أهل البحر بانطلاقة موسم السباقات التراثية، عبر سباق العالية للبوانيش الشراعية، مشيداً بتعاون الجميع مع اللجنة المنظمة من أجل إخراج السباق في أبهى صورة.

وقال: ظهر من خلال التنافس الكبير بين القوارب، الإعداد الجيد لجميع المشاركين لخوض السباق، والاستعداد المتكامل للتحدي، والروح العالية، والرغبة في الوصول أولاً إلى خط النهاية من أجل التتويج، وهذا ما أضاف إلى الحدث قيمة فنية عالية.



