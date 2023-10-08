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اتحاد الجودو يتسلم لائحة وبرنامج «عربية الفجيرة»

اتحاد الجودو يتسلم لائحة وبرنامج «عربية الفجيرة»
8 أكتوبر 2023 11:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تسلم اتحاد الجودو اللائحة الفنية والبرنامج الزمني العام، للبطولة العربية لمنتخبات الناشئين والناشئات والشباب والشابات العاشرة، والبطولة العربية للأندية الثامنة للفئات العمرية المختلفة التي يستضيفها الاتحاد، بمجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة من 15 إلى 20 نوفمبر المقبل، وشملت موعد بدء التسجيل للمشاركين 15 نوفمبر، بهدف تأكيد المشاركة وتثبيت أهلية اللاعبين من واقع الأوراق الرسمية، وتفقد قاعة البطولة، وتحديد المهام والمسؤوليات.
وحددت لائحة الاتحاد العربي للجودو 16 نوفمبر موعداً للاجتماع الفني، وقرعة بطولة الأندية على مستوى الفردي، ويعقب ذلك اجتماع الحكام والميزان للمشاركين في منافسات اليوم الأول المقرر صباح 17 نوفمبر، لمختلف الفئات والأوزان للذكور والإناث، على أن يتم بعد الظهر التتويج.
وفي الفترة المسائية، تقام منافسات الذكور والإناث للأوزان المتوسطة، ويعقبها في نفس اليوم التتويج، والإعداد لمنافسات ثاني أيام البطولة لفردي الشباب والشابات، ببدء إجراءات الميزان للمشاركين بنفس القاعة قبل المغادرة.
وتقام منافسات الشباب والشابات صباح 18 نوفمبر، على فترتين صباحية ومسائية، بأدوارها التمهيدية والترضية والنهائية، ويعقبها التتويج، على أن يشهد 19 نوفمبر إقامة بطولة الأندية لفئتي الشباب والشابات للفرق، وتنتهي قبل الساعة الثانية بعد الظهر، ثم التتويج مسكاً للبطولة.
وأسند المكتب التنفيذي للاتحاد العربي في اجتماعه بمدينة مراكش المغربية، على هامش بطولة الأندية العربية، برئاسة القطري خالد حمد العطية، وحضور محمد جاسم السجواني أمين السر المساعد عضو الاتحاد العربي، إلى الإمارات استضافة البطولة، بجانب العديد من البطولات التي تقام في مختلف المدن العربية خلال عام 2023، ويشارك فيها منتخبنا على مستوى الجنسين.

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