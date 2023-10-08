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الرياضة

منتخب اليد يكسب عُمان في «الودية الثانية»

منتخب اليد يكسب عُمان في «الودية الثانية»
8 أكتوبر 2023 10:37

رضا سليم (دبي) 

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فاز منتخب اليد على عُمان 28-24، في المباراة التي جرت بصالة العين، وهي الودية الثانية بين المنتخبين، بعدما انتهت الأولى، بتفوق عُمان 24-23، ضمن الاستعداد للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية «باريس 2024»، وتقام في قطر من 18 إلى 28 أكتوبر الجاري. 
ومنح الجهاز الفني لمنتخبنا، بقيادة الفرنسي برستوفاك، اللاعبين راحة 24 ساعة، على أن تعود التدريبات يوم الأحد بصالة المدرسة الفرنسية في دبي، وتستمر حتى الخميس المقبل، ويحصل اللاعبون على راحة الجمعة أيضاً، ويتوجه المنتخب إلى الدوحة يوم السبت المقبل، على أن يخوض «ودية» أمام قطر، قبل أن يدشن المباريات الرسمية. 
أدار المباراة نبيل خميس، وشهاب أحمد، وعلى الطاولة محمد حقي، وعدنان الخماسي. 
من ناحية أخرى، تصدر الشارقة قمة المجموعة الثانية لكأس الإمارات للرجال، بعد فوزه على دبا الحصن 30-22، في المباراة التي جرت بصالة «الملك»، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض، 14-8، ودفع المدرب سامي السعيدي بـ 6 لاعبين من أشبال وناشئين وشباب الشارقة في الشوط الثاني، في ظل غياب 7 عناصر من الأساسيين في قائمة المنتخب.
وواصل مليحة مفاجآته، ونجح في الفوز على العين 24-22 في المباراة التي أقيمت بصالة مليحة، وانتهى الشوط الأول بتقدم «الزعيم» 13-11، ويزاحم مليحة منافسه الشارقة على الصدارة بفارق الأهداف، فيما تراجع العين ودبا الحصن إلى المركزين الثالث والرابع في المجموعة.

كرة اليد
الإمارات
عمان
قطر
الشارقة
دبا الحصن
مليحة
العين
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