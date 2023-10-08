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الرياضة

«5 غُرز» في رأس حارس عجمان

«5 غُرز» في رأس حارس عجمان
8 أكتوبر 2023 11:12

 
رضا سليم (دبي) 

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كشف الدكتور طارق محمد، رئيس الجهاز الطبي بنادي عجمان، عن أن الأشعة التي أجريت للحارس يوسف أحمد، أثبتت سلامة فقرات العنق، وعدم وجود ارتجاج في المخ، وأن الإصابة عبارة عن «كدمة» شديدة و«جرح» في الرأس استلزم خياطة بـ «5 غُرز»، ويحتاج اللاعب إلى الوقت للتعافي من الإصابة. 
تعرض يوسف أحمد للإصابة خلال كرة مشتركة مع أحد مهاجمي الوصل، في الدقيقة 79 من المباراة التي جمعت بين الفريقين، وانتهت بالتعادل 1-1، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، وتم نقل الحارس على الفور إلى مستشفى راشد لعمل اللازم، وشارك محمد يوسف بدلاً منه.
وأكد الدكتور طارق محمد أن علي الحوسني الحارس الأساسي، والذي لم يشارك مع عجمان هذا الموسم حتى الآن، تعافى من الإصابة التي لحقت به في معسكر الإعداد، ودخل التدريبات مع «البرتقالي»، إلا أنه لا يزال في مرحلة التجهيز الفني للعودة مجدداً إلى الفريق.

دوري أدنوك للمحترفين
عجمان
الوصل
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