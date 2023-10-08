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الرياضة

روني ضحية «الأمل الضائع»!

روني ضحية «الأمل الضائع»!
8 أكتوبر 2023 11:58

 
نيويورك (د ب أ)


أعلن نادي دي سي يونايتد، رحيل مدربه الإنجليزي واين روني، بعد تلاشي آمال الفريق في بلوغ الدور الفاصل للدوري الأميركي لكرة القدم للمحترفين.
وكان فوز دي سي يونايتد على نيويورك سيتي، بمثابة الظهور الأخير لروني على مقعد المدير الفني للفريق الذي تولى تدريبه الصيف الماضي.
وقال جاسون ليفين، الرئيس التنفيذي لـ «دي سي يونايتد»، للموقع الرسمي للنادي: «تحدثنا مع واين، واتفقنا على أنه من الأفضل لنا إنهاء التعاقد في الوقت الراهن». 

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وأضاف: «هذا القرار يفتح الباب أمام مديرنا العام القادم للحصول على الفرصة الكاملة لنقل فلسفة وهيكل جديدين إلى عملياتنا الرياضية». 

وقال: «ممتنون لواين روني، على كل ما قدمه لنادينا ولكرة القدم في عاصمة البلاد، أولاً لاعباً في دي سي يونايتد، وقائداً للفريق، ومؤخراً مدرباً لنا، ويبقى جزءاً مهماً من عائلة دي سي يونايتد وصديقاً عزيزاً»، وفي 2018، انتقل روني إلى دي سي يونايتد، ولعب لمدة 15 شهراً مع الفريق، قبل أن يتولى تدريبه الصيف الماضي.

 

أميركا
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واين روني
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