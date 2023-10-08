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الرياضة

إنتر ميامي «خارج السباق» رغم عودة ميسي!

إنتر ميامي «خارج السباق» رغم عودة ميسي!
8 أكتوبر 2023 12:05

ميامي (أ ف ب)
خرج إنتر ميامي من سباق التأهل إلى الأدوار الإقصائية للدوري الأميركي لكرة القدم بخسارته أمام ضيفه إف سي سينسيناتي 0-1، رغم عودة نجمه الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.
ودخل ميسي في الدقيقة 55 عندما كان الفريقان متعادلين سلباً دون أن ينجح في منع سينسيناتي، المتصدر القوي للمنطقة الشرقية، من تحقيق الفوز بهدف وحيد سجله الأرجنتيني ألفارو باريال (78).
وعاد ميسي إلى صفوف إنتر ميامي بعد غيابه عن مبارياته الأربع الأخيرة بسبب الإصابة والتي دفع ثمنها غالياً، حيث لم يفز منذ تغلبه على تورونتو برباعية نظيفة في 20 سبتمبر الماضي.
ورجع ميسي مصاباً، عقب فترة التوقف الدولية مطلع سبتمبر، وأكد مدربه في إنتر ميامي مواطنه خيراردو «تاتا» مارتينو أنه يعاني من «إرهاق عضلي».
ومذاك، لعب بطل مونديال قطر العام الماضي 37 دقيقة فقط أمام تورونتو، وغاب عن أربع مباريات، بينها ثلاث متتالية.
وكان إنتر ميامي يمني النفس بتحقيق الفوز من أجل مواصلة حلمه في التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكن نادي فلوريدا الذي يحتل المركز قبل الأخير في الشرق، وجد نفسه الآن بعيداً جداً (33 نقطة) عن مراكز التصفيات قبل مرحلتين من نهاية البطولة.
ويحتل دي سي يونايتد حالياً المركز التاسع (40 نقطة) في المنطقة الشرقية، وهو آخر المراكز المؤهلة إلى الادوار الاقصائية، ورغم ذلك فإن نادي العاصمة الذي أنهى مبارياته، مهدد من ملاحقيه نيويورك ريد بولز وشيكاغو فاير وتشارلوت ونيويورك سيتي.
 

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