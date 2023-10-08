«ديربي دبي» يحسم هوية بطل «كأس الطائرة»

معتصم عبدالله (دبي)

تحسم مواجهتا «ديربي دبي» بين الوصل وشباب الأهلي، أول ألقاب الموسم، في «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، حيث يلتقي «الإمبراطور» ضيفه «الفرسان» في ذهاب النهائي السبت المقبل على صالة الوصل، على أن تقام مواجهة الإياب مساء السبت 21 أكتوبر على صالة شباب الأهلي.

ويلعب في التوقيت ذاته لمباراتي ذهاب وإياب النهائي، عجمان وبني ياس لتحديد المركزين الثالث والرابع، بعدما حسمت مباريات المرحلة الأخيرة المراكز من الخامس وحتى الثامن.

وشهد مساء السبت إقامة 4 مواجهات مثيرة، حسم خلالها الوصل وشباب الأهلي بطاقتي الصعود للنهائي، بتفوق الأول على عجمان 3-0 بالأشواط «25-21، 25-22، 25-19» في نصف النهائي، فيما تأهل «الفرسان» بتخطيه بني ياس بنتيجة 3-0 بالأشواط «25-23، 25-20، 25-21».

وعلى صعيد سباق المراكز، حسم النصر المركز الخامس بالفوز على منافسه الجزيرة «السادس» بنتيجة 3-0 بالأشواط «25-23، 25-21، 25-18»، وحصد العين المركز السابع بفوزه على حتا «الثامن» بنتيجة 3-0 بالأشواط «25-20، 25-17، 25-17».

وقُسمت الفرق الثمانية المشاركة في «كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للطائرة»، إلى مجموعتين في الدور التمهيدي حسب ترتيب الموسم الماضي، وضمت المجموعة الأولى أندية الجزيرة، العين، بني ياس، والوصل، فيما تضم المجموعة الثانية أندية شباب الأهلي، النصر، حتا، وعجمان.

ولعبت الأندية المتنافسة في الدور التمهيدي بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، لتحديد الترتيب تنازلياً من المركز الأول وحتى الأخير، وصولاً إلى الدور قبل النهائي بنظام خروج المغلوب في الطريق إلى مباراتي الدور النهائي «ذهاب وإياب»، فيما لعبت الفرق الحاصلة على المراكز الثالث والرابع في دور الترضية لتحديد الترتيب النهائي من المركز الخامس وحتى الثامن.