البطائح يكتب «السيناريو الأفضل» بـ«النقطة السابعة»

علي معالي (الشارقة)

منح الروماني ميريل رادوي مدرب فريق البطائح لاعبيه 5 أيام راحة بعد نهاية مباراة خورفكان في الجولة الخامسة من دوري أدنوك للمحترفين، يعود بعدها «الراقي» لبدء مرحلة جديدة من الاستعداد في ظل التوقف الدولي الحالي، بعدما حقق الانتصار في المباراة التي جرت على استاد خالد بن محمد بالشارقة 3-1، ليصل إلى النقطة السابعة، بعد الفوز في مباراتين والتعادل في واحدة.

ويحتل الفريق مع نهاية الجولة الخامسة المركز السادس، متساوياً في النقاط مع بني ياس واتحاد كلباء، وكان الفريق في الموسم الماضي قد جمع 6 نقاط في 5 جولات محتلاً وقتها المركز التاسع، ولكن في الموسم الحالي وهو الثاني له في عالم الاحتراف، ارتفع رصيده نقطة إضافية، ليجد نفسه في منطقة دافئة نسبياً تجعله يستعد لبقية المشوار بشكل أفضل وسط معنويات مرتفعة بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

وهذا التوقف الخاص بالدوري سيكون فرصة جيدة أمام الجهاز الفني لعلاج بعض الأخطاء التي ظهرت مع الجولات السابقة، حيث كان الفريق يقدم مستويات جيدة في بعض المباريات، ولكنه يخسر في النهاية، ولكن بشكل عام فإن معدل أداء الفريق حتى الآن أفضل من الماضي، وكذلك ستكون فرصة مناسبة لتجهيز بعض العناصر المهمة للفترة المقبلة، خاصة أحمد خليل.